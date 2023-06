Der Anfang vom Ende - des Wachstums, wie wir es kennen

Quelle: Royal Society of Chemistry

Vom Aufwachen am Morgen bis zum Schlafengehen am Abend dreht sich der ganze Tag um Energie. Denken Sie an das Plastik in Ihrem Wecker, den Strom für Ihre Kaffeekanne, das Benzin in Ihrem Auto, das Sie zur Arbeit bringt, und die Lebensmittel, die Sie im Supermarkt kaufen. Sogar das Heizen und Kühlen Ihres Hauses erfordert Energie. Keine dieser alltäglichen Aktivitäten wäre ohne den Verbrauch von fossilen Brennstoffen möglich.Wir leben in einer technologiegesteuerten Welt. Diese Technologie erfordert Energie, und diese Energie wird durch fossile Brennstoffe bereitgestellt. Wenn wir an Öl denken, denken wir oft an das Benzin, das unsere Autos antreibt, oder an den Diesel, der unsere Lastwagen betankt. Doch es geht weit darüber hinaus - an das Internet, unsere Smartphones, Tablets und Computer, Weltraumsatelliten, Wolkenkratzer, Fabriken, die Waren produzieren, und die moderne Landwirtschaft, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung sicherstellt. Dazu gehören auch Flugzeuge, Züge und Autos, die alle auf Öl angewiesen sind. Ohne Erdöl und Erdgas würde die vertraute Welt um uns herum zum Stillstand kommen.Wie die nachstehende Tabelle zeigt, reicht die Reichweite des Erdöls über den reinen Antrieb des Verkehrs hinaus. Es bildet die Grundlage für eine Vielzahl von Produkten, von Kunststoffen bis hin zu Arzneimitteln, Kosmetika, Deodorants, Aspirin, Farben und Bedachungsmaterialien, die alle eine Erdölbasis haben. Mit Tausenden von Produkten, die aus Erdöl und Erdgas gewonnen werden, ist ihr Einfluss allgegenwärtig.Wenn wir über Energie nachdenken, denken wir oft an das Benzin, das unsere Autos antreibt, oder an die Flugzeugtreibstoffe, die weltweite Reisen innerhalb weniger Stunden ermöglichen. Die Rolle des Erdöls geht jedoch über die eines reinen Transportkraftstoffs hinaus. Die meisten Gegenstände, die wir täglich in unseren Häusern benutzen, haben ebenfalls eine Erdölbasis.Vor der Entdeckung des Erdöls betrug die Weltbevölkerung etwa 1,7 Milliarden Menschen. Heute sind es 8 Milliarden. Das vergangene Jahrhundert war durch das Zeitalter des Öls geprägt, während dieses Jahrhundert wahrscheinlich durch Ölknappheit gekennzeichnet sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass wir in den nächsten 5-10 Jahren den Höhepunkt der weltweiten Ölproduktion erleben werden. Sobald dies der Fall ist, könnte es für die Volkswirtschaften weltweit schwierig werden, zu wachsen, da die wirtschaftliche Expansion eng mit der Energieproduktion verbunden ist.Von allen fossilen Brennstoffen, die wir verbrauchen, ist Öl der wichtigste, da es in fast allen Konsumgütern, die hergestellt, transportiert oder verkauft werden, allgegenwärtig ist. Öl ist tief in unser heutiges Wirtschaftsleben eingebettet. Unsere Wirtschaft ist auf Öl angewiesen, und es ist nichts in Sicht, was es ersetzen könnte.In den ersten Jahren dieses neuen Jahrhunderts begann ich, mich mit Peak Oil zu beschäftigen. Ich hatte das Glück, mich mit dem verstorbenen Matt Simmons von Simmons International anzufreunden, der so freundlich war, seine Forschungsergebnisse mit mir zu teilen, die schließlich zur Veröffentlichung seines Buches "Twilight in the Desert: Der kommende saudische Ölschock und die Weltwirtschaft" führte.In seinem Buch wies Matt auf den bevorstehenden Höhepunkt der saudischen Ölproduktion hin und stellte die OPEC-Ölreserven in Frage, die zwischen 1988 und 1989 auf wundersame Weise um mehrere hundert Milliarden Barrel angewachsen waren, ohne dass neue Funde bekannt wurden. Im Falle der saudischen Ölreserven stiegen sie sprunghaft um 100 Milliarden Barrel an und sind seither trotz einer Jahresproduktion von über 3 Milliarden Barrel im Jahr konstant geblieben.Matt verstarb 2010, als Horizontalbohrungen, Fracking und Schieferöl die US-Ölproduktion mehr als verdoppeln sollten. Peak Oil war in den '00er Jahren ein heißes Thema, und Matt war ein führender Befürworter der Schieferölrevolution, die nichts weiter tat, als ihre Ankunft zu verschieben. Bis zum Aufkommen von Horizontalbohrungen, Fracking und Schieferöl erreichte die konventionelle US-Ölförderung 1971 mit etwa 10 Millionen Barrel am Tag (mbd) ihren Höhepunkt. Danach ging die Ölproduktion jedes Jahr allmählich zurück, bis auf einen kurzen Anstieg in den 1980er Jahren, der auf das Öl aus Alaska zurückzuführen war.Nach Angaben der Internationalen Energieagentur erreichte die konventionelle Nicht-OPEC-Ölproduktion im Jahr 2007 mit 46,2 mbd ihren Höhepunkt und liegt derzeit bei 44,2 mbd, d. h. 4% unter ihrem Höchststand. Bezieht man die OPEC mit ein, so erreichte die konventionelle Weltproduktion 2016 mit 84,5 mbd ihren Höchststand und ist nun auf 81,3 mbd zurückgegangen. Das globale Angebotswachstum stieg zwischen 2006 und 2015 um 8,6 mbd und zwischen 2015 und 2023 um 7,3 mbd.Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert heute einen Anstieg des Ölverbrauchs um 2 Millionen Barrel am Tag auf 101,9 Millionen Barrel am Tag, der in erster Linie von China und Nicht-OECD-Ländern getragen wird. Wenn das konventionelle Öl in den OECD- und OPEC-Ländern 2016 seinen Höhepunkt erreicht hat, wie konnte dann die Ölproduktion von 84,6 Millionen Barrel am Tag im Jahr 2006 auf die für dieses Jahr prognostizierten 101,9 Millionen Barrel am Tag steigen?Zwischen 2006 und 2015 stammte das Wachstum der Ölproduktion hauptsächlich aus US-amerikanischem Schiefer, kanadischen Ölsanden und Biokraftstoffen. Von 2015 bis heute stieg die Ölproduktion um 7,3 Millionen Barrel am Tag, wovon ein erheblicher Teil aus dem Permian Basin stammte, während weitere 2 Millionen Barrel am Tag aus kanadischen Ölsanden und Biokraftstoffen stammten. Dieses Wachstum ist auf nicht-konventionelle Ölquellen wie Schiefer, Teersand, Biokraftstoffe, GtL-Kraftstoffe und CtL-Kraftstoffe zurückzuführen.