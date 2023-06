Glencore plc genau im Plan

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore plc erwies sich, bereits im Hinblick zur letzten Kurzanalyse vom 8. März , als interessant. Seither gelang der Aktie die Stabilisierung oberhalb von 4,73 EUR und so folgten Kurszuwächse bis hin zum Hoch der vergangenen Woche bei 5,62 EUR. Aktuell schwach dieser Tage, bleibt das Ziel eines möglichen Ausbruchs über 5,77 EUR dennoch existent. Gelingt dies, ist von einer weiteren Performance in Richtung des Widerstands bei 6,54 EUR auszugehen.Sollte sich die aktuelle Kursschwäche hingegen bis zum Unterstützungsniveau von 4,73 EUR ausdehnen, besteht die Gefahr eines Einbruchs darunter, was eine nachfolgende Korrekturausdehnung bis mindestens 4,10 EUR begünstigen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.