Präventiver Erstschlag?! & ein gefährlicher neuer Konfliktherd

Um den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, will das WEF bis 20250 die Anzahl der PKW weltweit um ca. 75% reduzieren. Da 2/3 der Menschen in Städten leben würden, könnten sie den ÖPNV oder geteilte Mobilität nutzen.Sergej Karaganow, Präsidentenberater von W. Putin, bringt die Möglichkeit eines atomaren Erstschlages gegen den Westen ins Gespräch, um so den Westen zum Rückzug zu zwingen. Gefährliche Gedankenspiele.Die Digital-Agenda läuft weiter. UN-Generalsekretär Guterres will unerwünschte Inhalte leichter löschen lassen und möchte die digital ID der Bürger mit deren Konten verbinden.In den USA sorgt die "Ehrung" der "Sisters of Perpetual Indulgence" vor einem Baseball-Spiel für große Kontroversen. Warum werden Kleinstgruppen hofiert und im Gegenzug große gesellschaftliche Gruppen mit Unterstützung von höchster Ebene beleidigt?