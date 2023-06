Technische Marktanalyse vom 21.06.2023: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Gold kommt nicht mehr so richtig in Fahrt. Die Unterstützungszone im Bereich von 1.950 USD hat zuletzt gerade noch gehalten. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, ob das Edelmetall wieder nach oben dreht, ober ob ein Einbruch erfolgt. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und geben damit keinen Hinweis darauf, in welche Richtung sich Gold bewegen wird.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.