Goldbullen sind zu preisabhängig

Theoretisch kann ein höherer Preis auf eine Wertsteigerung einer Ware, einer Dienstleistung, einer Aktie usw. hinweisen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein höherer Preis immer auf eine Wertsteigerung hindeutet. Gelegentlich sagt uns der höhere Preis etwas anderes. Die meisten Menschen reagieren zum Beispiel sehr empfindlich auf die höheren Preise, die sie für Lebensmittel und Benzin zahlen. Seit der Zwangsabschaltung der Wirtschaft als Reaktion auf Covid sind die Preise für Lebensmittel und Energie ebenso gestiegen wie die meisten anderen Waren und Dienstleistungen. Ich glaube jedoch nicht, dass jemand behaupten würde, dass der Wert von Benzin an der Zapfsäule gestiegen ist oder dass Brot heute mehr wert ist als vor drei Jahren. Das klingt albern, oder? Warum konzentrieren sich Goldanleger dann fast ausschließlich auf den Goldpreis?Im Allgemeinen ist der Preis, den wir für etwas bezahlen, ein Maß für dessen Wert. In den meisten Fällen wird dieser Preis auf dem Markt bestimmt, wo Käufer und Verkäufer zusammenkommen und für das, was sie wollen, bieten oder ihre Waren und Dienstleistungen zum Verkauf anbieten. Der Wert einer Sache liegt in ihrer Verwendung. Für die meisten Unternehmen und für Aktien im Allgemeinen ist der Aktienkurs ein Indikator für die Summe der Einschätzungen der Anleger zu diesem Wert.Die Erwartung, dass der Kurs einer bestimmten Aktie im Laufe der Zeit steigt, hat eher mit einem grundlegenden wirtschaftlichen Begriff zu tun, der als Wertschöpfung bezeichnet wird. Verbesserungen bei den Dienstleistungen, der Technologie, der Lieferung und der Bequemlichkeit sind Beispiele für Vorteile, die den Wert einer Sache oder eines Verfahrens erhöhen. Die Gesellschaft profitiert von diesen Verbesserungen. Mit anderen Worten: Sie schaffen einen Mehrwert. Grundsätzlich ist der potenzielle Anstieg des Aktienkurses eines Unternehmens an den Wert gebunden, den dieses Unternehmen (oder diese Unternehmen) für die Wirtschaft schaffen. Was ist also der Wert von Gold?Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Dieser Wert wurde über Jahrhunderte hinweg festgestellt und bestätigt. Gold ist echtes Geld, weil es 1) ein Tauschmittel, 2) ein Wertmaßstab und 3) ein Wertaufbewahrungsmittel ist. Gold ist ursprüngliches Geld. Gold war das "Tauschmittel" und "Wertmaßstab" für alle Waren und Dienstleistungen vor den Papierwährungen. Die Preise für verschiedene Waren und Dienstleistungen wurden in Bruchteilen von Goldeinheiten (Gramm, Körner, usw.) angegeben.Aufgrund eines relativ festen Angebots, das nicht verbraucht wird und nur wenig durch neue Angebote beeinflusst wird, ist Gold ein "Wertaufbewahrungsmittel". Als Wertaufbewahrungsmittel behält Gold seine Kaufkraft. Eine Unze Gold hat heute die gleiche Kaufkraft wie eine Unze Gold vor hundert oder vor tausend Jahren. Umgekehrt ist eine Unze Gold heute nicht mehr wert als eine Unze Gold vor hundert oder tausend Jahren. Wenn eine Unze Gold heute nicht mehr wert ist als eine Unze Gold vor hundert Jahren, warum kostet sie dann heute 2.000 Dollar im Vergleich zu 20 Dollar vor einem Jahrhundert?In Anbetracht unserer früheren Ausführungen über Preis und Wert besteht die Möglichkeit, dass der Preisanstieg von Gold im Laufe der Zeit auf eine Wertsteigerung hindeutet. Wir wissen jedoch, dass Preissteigerungen manchmal nichts mit Wertsteigerungen zu tun haben. Was Gold anbelangt, so sagt sein höherer Preis nichts über das Gold oder seinen Wert aus. Der Wert von Gold ist stabil und unveränderlich. Aus diesem Grund hat eine Unze Gold heute die gleiche Kaufkraft wie vor Jahrhunderten. Es gibt keinen fundamentalen Grund, einen höheren Goldpreis im Verhältnis zu seinem Wert zu erwarten. Ein höherer Goldpreis entspricht dem Kaufkraftverlust des US-Dollar. Konkret bedeutet ein Goldpreis von 2.000 Dollar je Unze heute einen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollars um 99% im Vergleich zum Dollar vor einem Jahrhundert, als der Goldpreis bei 20 Dollar (20,67 Dollar) je Unze lag.Die höheren Preise, die wir für Waren und Dienstleistungen zahlen, sind keine Inflation. Sie sind die Auswirkungen der Inflation. Die höheren Preise sind das Ergebnis des Kaufkraftverlusts des US-Dollar aufgrund der Inflation (Entwertung des Geldes durch die Regierung), die zuvor geschaffen wurde. (siehe " Higher Prices Are NOT Inflation ") Höhere Goldpreise machen sich erst bemerkbar, wenn sich die höheren Verbraucherpreise in der Wirtschaft niederschlagen - nicht vorher. Außerdem kann es lange Verzögerungen geben, bevor der Goldpreis einen zusätzlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar bestätigt.Und schließlich sind die Auswirkungen der Inflation (Kaufkraftverlust des US-Dollar und höhere Verbraucherpreise) unvorhersehbar und stehen in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Inflation. Daher ist eine genaue Vorhersage des künftigen Goldpreises theoretisch und praktisch unmöglich. Der Besitz von Gold aufgrund seines einzigartigen Werts als echtes Geld (langfristiger Wertaufbewahrungsort) ist sehr empfehlenswert und gerechtfertigt. Der Kauf von Gold auf der Grundlage falscher Fundamentaldaten und unrealistischer Erwartungen führt zu einer Preisabhängigkeit, die riskant und kostspielig ist. (siehe auch " Significance Of 1980 Gold Price Peak ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 20. Juni 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.