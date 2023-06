Wird bald FOMO den Goldmarkt bestimmen?

Laut Kitco News rechnet Bloomberg Intelligence damit, dass der Goldmarkt im weiteren Jahresverlauf durch FOMO – die Angst, etwas zu verpassen – geprägt sein könnte. Eine wirtschaftliche Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte könnte laut Senior Macro Strategist Mike McGlone einen Ausverkauf am Aktienmarkt auslösen und den Goldpreis in Richtung 3.000 $ treiben. "Die Käufe der Zentralbanken und das Potenzial für eine weltweite Konjunkturabschwächung nach der aggressivsten Zinserhöhungsphase aller Zeiten könnten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Gold in Richtung 3.000 $ bewegt", heißt es in einem Bericht vom Dienstag.Einer der wichtigsten Faktoren, der die US-Notenbank dazu veranlasse, eine restriktive Haltung beizubehalten, sei ein starker Aktienmarkt. Die Rendite von US-Staatsanleihen betrage etwa 5% und der S&P 500 sei im Jahr 2023 um etwa 15% gestiegen. Dies halte den Goldpreis davon ab, deutlich zu steigen. Diese Entwicklung werde sich laut McGlone jedoch ändern."Die Prognose von Bloomberg Economics für ein hässliches zweites Halbjahr könnte das Potenzial für einen Goldbullenmarkt in Richtung eines wichtigen Katalysators kippen – einer Aktienbaisse", erklärt er. "Wenn die Welle der steigenden Aktienkurse im 1. Halbjahr anhält, wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich höher halten. Es besteht die Möglichkeit, dass die größte Liquiditätspumpe der Geschichte, die jetzt abfließt, eine Gegenwirkung hat, und es könnten Parallelen zu den Jahren 1929–30 gezogen werden, als der Dow Jones Industrial Average zunächst um etwa 50% fiel und sich dann vor der Großen Depression um etwa 50% erholte."© Redaktion GoldSeiten.de