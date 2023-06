Ein Überspringen, kein Anhalten

Quelle: Paul Kasriel

Quelle: Paul Kasriel

Vor einem Jahr stieg der US-Verbraucherpreisindex mit einer jährlichen Rate von fast 9%. Die Federal Reserve versuchte, diesen Trend durch eine straffere Politik zu ändern. Aber es war nicht nur die Fed. Wir alle - Unternehmen, Verbraucher, jeder - reagierten auf den Schmerz. Die gute Nachricht ist: Unsere kollektiven Entscheidungen scheinen den gewünschten Effekt gehabt zu haben. Die jährliche US-Verbraucherpreisinflation ging im Mai auf 4,1% zurück, und die letzten Monate scheinen sogar noch niedriger zu sein. Der Erzeugerpreisindex ist ebenfalls rückläufig, was den Kostendruck, der zu höheren US-Verbraucherpreisen führt, etwas verringern könnte.Am Mittwoch sendete die Fed ein zuversichtliches Signal, indem sie die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung ablehnte. Aber niemand sollte denken, dass die Zinserhöhungen vorbei sind. Ich erwarte, dass Jerome Powell, der sein Vermächtnis als Inflationsbekämpfer definiert hat (zumindest in seiner eigenen Meinung), schnell und aggressiv reagieren wird, wenn die Inflation wieder ansteigt.In gewisser Weise muss Powell jedoch nicht "reagieren". Die Beibehaltung der bisherigen Zinssätze ist eine zusätzliche Straffung, die die Inflation verringern oder zumindest stabilisieren sollte. Das Problem besteht darin, dass verschiedene Inflationsmaße im Widerspruch zueinander stehen. Eine besagt, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben sollte, während andere darauf hindeuten, dass wir möglicherweise weitere Zinserhöhungen benötigen, zumindest aber längere Zeit höhere Zinsen. Heute werde ich erklären, wie das funktioniert und was das für die Inflation und die Zinssätze bedeutet.Lassen Sie uns zunächst den Kontext betrachten. Anfang 2020 gab es eine tiefe, aber kurze COVID-Rezession, zusammen mit historisch aggressiven fiskal- und geldpolitischen Stimuli. Bis 2021 erholte sich die Wirtschaft wieder. Aber das ist eine Untertreibung. Die Wirtschaft erholte sich nicht einfach nur, sondern sie kam mit voller Wucht zurück, als die Konjunkturmittel und die aufgestaute Nachfrage einen regelrechten Aktivitätsrausch auslösten.Arbeitskräftemangel und Probleme in der Lieferkette hinderten die Hersteller daran, die Nachfrage zu befriedigen, was zu einer Preisinflation führte. Dann trieb der Krieg in der Ukraine die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe, was die Inflation weiter anheizte.Ich und viele andere kritisierten die Fed-Beamten dafür, dass sie nicht früher reagierten, aber im März 2022 begannen sie schließlich, die Zinsen anzuheben (zufällig zu einem Zeitpunkt, als Powell gerade für eine zweite Amtszeit bestätigt wurde). Es war immer fraglich, ob höhere Zinsen die beste Waffe gegen diese Art von Inflation sind. Nichtsdestotrotz zeigen die jüngsten Daten, dass irgendetwas, oder wahrscheinlicher eine Kombination aus vielen Dingen, funktioniert zu haben scheint. Hier ist ein guter Chart von Paul Kasriel, der den annualisierten US-VPI über vier verschiedene Zeiträume vergleicht.Die kürzeren Zeiträume sind natürlich schwankungsanfälliger, aber sie weisen alle auf die gleiche Schlussfolgerung hin. Die US-amerikanische VPI-Gesamtinflation erreichte im Sommer 2022 ihren Höchststand und ging seither stetig zurück. Kasriel sagt, dass die straffere Politik der Fed die Geschäftsbanken dazu veranlasst hat, die Kreditvergabe zu reduzieren, was wiederum die Nachfrage und damit die Inflation verringert hat. Die rote Linie im nächsten Chart ist entscheidend. Als die Kreditvergabe der Banken zurückging, ging auch die Inflation zurück.Natürlich ist die Fed hier nicht der einzige Faktor. Wie ich in meiner Einleitung sagte, hat die Inflation selbst das Verhalten aller Menschen im Großen und im Kleinen verändert. Höhere Zinssätze gaben den Menschen - vor allem den Schuldnern - einen zusätzlichen Anreiz. Ich denke, wir sollten uns alle verbeugen, ehrlich gesagt. Diese Inflation im Gefolge von COVID war eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen seit Jahrzehnten. Sie ist noch nicht vorbei, aber (wir klopfen auf Holz) wir scheinen das Schlimmste verhindert zu haben. Und das ist gut so, denn unsere anderen Herausforderungen waren schon ernst genug.Kasriel geht davon aus, dass der FOMC die Zinsen bis Ende des Jahres konstant halten wird, bis dahin wird seiner Meinung nach eine Rezession einsetzen. Dann wird die US-Notenbank die Zinsen senken, und zwar erneut mit dem einzigen Instrument, das ihr zur Verfügung steht. Ich halte das für ein plausibles Szenario, sehe aber auch eine reelle Chance für weitere Zinserhöhungen. Wenn das Beschäftigungs- und Lohnwachstum anhält, wird sich die Fed fragen müssen, ob die Wirtschaft immer noch zu heiß läuft. Aus den neuesten Dotplots geht hervor, dass die Fed in diesem Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt plant (bei noch vier ausstehenden Sitzungen).