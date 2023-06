Warum Inflation nicht für alle gleich ist

Stellen Sie sich vor, jemand würde Sie fragen, wie heiß es im letzten Monat in Amerika war. Was würden Sie auf eine so vage Frage antworten? Wie jeder weiß, hängen die Temperaturen von einer Reihe von Faktoren ab, von der Region bis zur Höhenlage, von der Jahreszeit bis zur Tageszeit. Erkundigt sich die Person nach der Temperatur in Flagstaff, Arizona, am frühen Morgen des Mittwoch, 3. Mai, oder in Fargo, North Dakota, am späten Abend des Sonntags, 28. Mai? Suchen sie nach einer Antwort in Fahrenheit oder Celsius?Die meisten Menschen würden zustimmen, dass die Frage nach der "Temperatur in Amerika im letzten Monat" absurd ist, aber das ist mehr oder weniger das, was wir in Bezug auf die Inflation bekommen. Einmal im Monat veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics (BLS) seinen Consumer Price Index (CPI), der uns einen Eindruck davon vermitteln soll, wie stark oder wie wenig sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr verändert haben.Der in der vergangenen Woche veröffentlichte CPI zeigt beispielsweise, dass die Preise im Mai im Jahresvergleich weiter gestiegen sind, allerdings mit einem deutlich geringeren Tempo von 4% gegenüber fast 9% im Juni des vergangenen Jahres. Damit scheinen die Bemühungen der US-Notenbank, die Inflation durch Zinserhöhungen zu senken, zu funktionieren, aber wenn wir die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnen, sieht das Bild nicht so rosig aus. Der so genannte Kerninflationsindex, der alles außer Lebensmitteln und Energie misst, zeigt, dass sich die Preise zwischen Mai 2022 und Mai 2023 im Durchschnitt kaum verändert haben.Ich sollte hinzufügen, dass das BLS seine Methodik im Laufe der Jahre immer wieder überarbeitet hat. Würden wir noch die Methodik der 1980er Jahre verwenden, läge die jährliche Inflation eher bei 12% als bei 4%.Genau wie die Temperaturen können auch die Preise von Bundesstaat zu Bundesstaat und sogar von Stadt zu Stadt erheblich schwanken. Nach Angaben der American Automobile Association (AAA) liegt der aktuelle Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin in Mississippi bei 3,00 Dollar und ist damit der günstigste im ganzen Land. In Kalifornien hingegen kostet eine Tankfüllung im Durchschnitt 4,87 Dollar je Gallone, also fast 2 Dollar mehr.Ebenso können die Preise höher oder niedriger sein, je nachdem, ob Sie etwas in einem Ladengeschäft oder bei einem Online-Händler kaufen. Jahrelang hat man sich darüber lustig gemacht, dass große Einzelhandelsketten wie Best Buy zu einem Showroom für Amazon geworden sind. Haben Sie ein Auge auf ein teures Surround-Sound-System geworfen? Am besten, Sie erleben es persönlich, bevor Sie es billiger online kaufen. Allerdings misst der CPI nur "Offline"-Preise. BLS-Mitarbeiter besuchen buchstäblich physische Geschäfte oder rufen dort an, um den Preis ausgewählter Artikel zu erfahren.Wenn es um Veränderungen bei den Online-Preisen geht, können wir uns an Adobe wenden, den Hersteller des Portable Document Format (PDF) und von Photoshop. Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, ist Adobe besonders qualifiziert, über Inflationstrends zu berichten, da seine Marketing- und Webanalyseabteilung angeblich 1 Billion Besuche bei Online-Händlern und über 100 Millionen Produkte in 18 verschiedenen Kategorien, von Elektronik bis Schmuck, verfolgt.Nach Angaben des Unternehmens fielen die Online-Preise im Mai um 2,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zur Verdeutlichung: Die Preise sind nicht nur langsamer, sondern auch billiger geworden, und zwar so schnell wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Zu den Produktkategorien, deren Preise am stärksten sanken, gehörten Computer (-16,45%), Elektronik (-12,04%), Haushaltsgeräte (-7,86%) und Sportartikel (-7,39%). Zu den Kategorien, deren Preise in den letzten 12 Monaten gestiegen sind, gehören Körperpflegeprodukte, Werkzeuge und Heimwerkerbedarf, medizinische Geräte, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Kleidung, Lebensmittel und Haustierprodukte.