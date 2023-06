Der Wert des US-Dollars wird langsam geschmälert  Chris Blasi

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Chris Blasi über die Politik der US-Notenbank und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft.Der Präsident und CEO von Neptune Global glaubt, dass die Politik des leichten Geldes der Fed während der Pandemie den Weg der Wirtschaft in eine Rezession geebnet hat: "[Die Fed] hat die Inflation bekommen, die sie wollte. Jetzt wollen sie sie zurückdrängen.[...] Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der die Inflation sinkt, der Markt die Zinssätze als etwas zu hoch empfindet und die Fed es übertreiben wird und wir in eine Rezession geraten werden. Viele Leute sprechen von einer "sanften Landung". Ich glaube nicht, dass das unbedingt zutrifft."Blasi glaubt, dass einige Marktsektoren als Folge dieser harten Landung deflationär werden könnten: "Mit der Inflation, die wir durch die Stimuli und den Zusammenbruch der Versorgungskette bekommen haben, sind diese Zahlen nicht tragbar. Die Wirtschaft und die Löhne können das nicht verkraften, so dass es in bestimmten Wirtschaftssektoren zu starken deflationären Kräften kommen wird." Weiter erklärt er: "Die Deflation wird zurückkommen. Und dann werden sie umschwenken und wieder mit dem Gelddrucken beginnen".Er ermutigt die Anleger, den Edelmetallsektor zu beobachten, während Länder auf der ganzen Welt nach alternativen Anlagen suchen, in der Hoffnung, den Dollar zu schwächen. "Gold gedeiht im Chaos. Das Argument gegen den Goldpreisanstieg vor anderthalb Jahren war immer die Stärke und Unbesiegbarkeit des US-Dollars. Er war immer das sauberste Hemd in der Wäsche. Aber was andere Leute im letzten Jahr sehen, ist, dass die Welt sich vom Dollar wegbewegen kann und [die Länder] sich vom Dollar wegbewegen," so Blasi.© Redaktion GoldSeiten.de