WGC: Entwicklung der globalen Goldproduktion

Der World Gold Council hat seine Daten zum Goldproduktionsvolumen für 2022 aktualisiert. Diese Zahlen zeigen die jährliche weltweite Goldproduktion aufgeschlüsselt nach Regionen und Ländern.Laut Senior Analyst Krishan Gopaul zeigen die neuesten Daten auf Länderebene im Vergleich zu 2021 keine Veränderungen bei den fünf größten goldproduzierenden Nationen: "China ist nach wie vor der größte Goldproduzent der Welt, gefolgt von Russland, Australien, den Vereinigten Staaten und Ghana. Wenn man die Analyse jedoch auf die 20 größten Goldproduzenten ausweitet, sieht es im Vergleich zu 2010 ganz anders aus. Westafrikanische Länder – wie Ghana, Mali und Burkino Faso – haben an Bedeutung gewonnen, und einige von ihnen sind nun fest in den Top 20 vertreten. Erwähnenswert ist auch Bolivien, das in den letzten zehn Jahren einen enormen Anstieg der Förderung aus dem Kleinbergbau verzeichnete, während in Südafrika ein stetiger Rückgang zu verzeichnen ist."Nach der aktuellen Schätzung von Metals Focus betrug die weltweite Goldproduktion im Jahr 2022 3.628 Tonnen. Das ist ein Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahr.© Redaktion GoldSeiten.de