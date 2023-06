Canada Nickel Company: Ermutigende 1. metallurgische Ergebnisse von Texmont

Gehalte des Fördererzes Gewinnungsraten1 Gehalte des endgültigen

(%) (%) gereinigten

Konzentrats1

(%)

Probennummer Ni Co S Ni Co Ni Co

Probe 1 1,52 0,038 1,46 84 83 28 0,70

Probe 2 1,04 0,028 0,97 81 79 26 0,68

Probe 3 0,67 0,017 0,68 79 77 18 0,44

- Die ersten metallurgischen Arbeiten ergaben eine ausgezeichnete Nickel- und Kobaltgewinnung und lieferten hochgradige Konzentrate:o Nickelgewinnungsraten von 79 - 84 %.o Kobaltgewinnungsraten von 77 - 83 %.o Endkonzentratgehalte von 18 - 28 % Nickel mit bis zu 0,7 % Kobalt.- Einfaches Verfahren kann angewendet werden und würde eine erhebliche Flexibilität für potenzielle Lohnverarbeitungsmöglichkeiten bieten.- Das Unternehmen erwirbt 9.520 Hektar an Bergbau-Claims, die sich über eine Streichlänge von 20 Kilometern erstrecken und das Potenzial besitzen, eine Mineralisierung des Texmont-Typs zu beherbergen.TORONTO, 22. Juni 2023 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, die ersten Ergebnisse der vorläufigen metallurgischen Testarbeiten an den ersten Proben des Nickelsulfidprojekts Texmont bekannt zu geben. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Reihe von Gehalten mittels eines einfachen Prozessablaufplan aufbereitet werden kann und die Gewinnungsraten die historischen Ergebnisse erreichen oder übertreffen.Mark Selby, CEO, sagte: Texmont liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse, wobei die ersten metallurgischen Arbeiten Nickel- und Kobaltgewinnungsraten und Konzentratgehalte liefert, die unsere Erwartungen übertreffen. Darüber hinaus wurden diese Ergebnisse mit einem einfachen Arbeitsablaufdiagramm erzielt, das die potenziellen Möglichkeiten einer Lohnaufbereitung unserer ersten Produktion maximieren wird. Ich freue mich auf die nächsten Arbeitsphasen, während wir unsere erste Ressource auf Texmont vervollständigen und bis Jahresende eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) erstellen."Herr Selby fuhr fort: Angesichts unseres Erfolges bei Texmont haben wir die Gelegenheit genutzt, um regionale Bergbau-Claims zu erwerben und 20 Kilometer an Liegenschaften zu konsolidieren, die das Potenzial zur Entdeckung weiterer Lagerstätten des Texmont-Typs besitzen. Wir haben insgesamt 10 Vereinbarungen unterzeichnet, die 9.520 Hektar an Bergbau-Claims zusammenfassen. Wir betrachten dies als eine wichtige und äußerst aussichtsreiche Ergänzung unseres Nickelbezirks Timmins.Abbildung 1. Vorläufige metallurgische Arbeiten - Gewinnungsleistung von Texmonthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71074/230621_CNC_DE.001.pngDie Liegenschaft Texmont ist eine ehemalige produzierende Mine, die etwa 36 Kilometer südlich von Timmins liegt und einen großen ultramafischen Körper enthält. Durch die Analyse historischer Bohrdaten und unterstützt durch neue Bohrungen (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2023) hat Canada Nickel eine oberflächennahe, hochgradige Zone mit mehr als 1 % Nickel identifiziert, die in eine mittel- bis hochgradige Zone mit 0,6 bis 1,0 % Nickel eingeschlossen ist. Das Unternehmen evaluiert das Potenzial für eine kurzfristige Produktion aus Texmont durch den Abbau dieses mittel- bis hochgradigen Materials im Tagebau.Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der Tests im offenen Kreislauf zusammen, die bei XPS (einem Unternehmen von Glencore) an drei Proben aus Texmont mit Gehalten zwischen 0,67 und 1,52 % Nickel durchgeführt wurden. Die Proben wurden so ausgewählt, dass sie die mittel- bis hochgradige Zone der Lagerstätte repräsentieren, und wurden unter Verwendung eines einfachen Arbeitsablaufdiagramms mit bis auf 100 Mikrometer gemahlenen Proben getestet, das keine Entkalkung erfordert und Flexibilität für die Lohnvermahlung bietet. Die Nickelgewinnung lag im Bereich von 79 bis 84 %, während die Kobaltgewinnung ähnlich hoch war und zwischen 77 und 83 % lag. Die Mineralisierung weist ein ausgezeichnetes Veredelungspotenzial auf, mit endgültigen gereinigten Konzentratgehalten zwischen 18 und 28 % Nickel und 0,44 bis 0,70 % Kobalt, was als hochgradiges Konzentrat für Material mit Mineralisierung des Pentlandit-Typs gilt. Das Unternehmen ist sehr ermutigt durch diese Ergebnisse, die mit den historischen Ergebnissen, die im NI 43-101-konformen Bericht von Fletcher Nickel aus dem Jahr 2007 dokumentiert sind, übereinstimmen und diese sogar übertreffen, was das Potenzial für einen kurzfristigen Tagebaubetrieb untermauert.1 Die Gehalte und Gewinnungsraten in Tabelle 1 stammen aus Tests im offenen Kreislauf und sollten als Anhaltspunkte dafür betrachtet werden, was in einem Test im geschlossenen Kreislauf erreicht werden könnte. Die endgültigen Ergebnisse werden mittels der Tests in einem geschlossenen Kreislauf in der nächsten Phase der metallurgischen Arbeiten ermittelt.In den Sommermonaten wird Canada Nickel voraussichtlich das metallurgische Arbeitsablaufdiagramm durch die Durchführung von Tests im geschlossenen Kreislauf und metallurgischen Variabilitätstests fertigstellen. Dieses Testprogramm wird dazu dienen, die Gewinnungsgleichungen für die Texmont-PEA zu definieren, deren Veröffentlichung gegen Ende 2023 erwartet wird.Canada Nickel hat durch eine Reihe von zehn Kauf- und Verkaufsvereinbarungen (einschließlich einer zuvor gemeldeten für 54.000 Stammaktien) 403 zusätzliche Bergbau-Claims innerhalb des ultramafischen Texmont-Trends erworben. Das Unternehmen wird insgesamt 515.400 Stammaktien (461.400 und 54.000) emittieren und Barzahlungen in Höhe von 300.550 $ leisten. Jede der vorgenannten Emissionen von Stammaktien unterliegt der vorherigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die Aktien unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der jeweiligen Emission.Abbildung 2. Texmont - ultramafischer Trendhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71074/230621_CNC_DE.002.jpegArthur G. Stokreef, P.Eng. (ON), Manager of Process Engineering & Geometallurgy und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt. Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt wird. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel. Canada Nickel fokussiert sich derzeit auf sein zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.XPS (A Glencore Company) ist eine Ingenieur- und Prüfeinrichtung mit Sitz in Falconbridge, Ontario. Das Unternehmen bietet branchenrelevante Lösungen für die Bergbau- und Metallindustrie, einschließlich der Prozessentwicklung für neue Minen. 