SPDR Gold Trust unverändert

Der SPDR Gold Trust hatte im Lauf der Woche nach den kontinuierlichen Abflüssen der vergangenen Wochen zwischenzeitlich leichte Zuflüsse verzeichnet. Gestern erreichten die Goldbestände jedoch erneut das Niveau von vor einer Woche.Die Bestände beliefen sich am gestrigen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 929,70 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche war der gleiche Stand gemeldet worden.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 15. Juni: 929,70 t• 16. Juni: 934,03 t• 20. Juni: 934,03 t• 21. Juni: 932,30 t• 22. Juni: 929,70 t© Redaktion GoldSeiten.de