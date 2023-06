Suspekte US-Truppenbewegungen, käufliche Politiker & Digital-Euro gescheitert?!

Die Smart-Home-Technologie bringt Nachteile mit sich, wie ein US-Kunde kürzlich schmerzlich erfahren mußte.Der Kampf gegen das Bargeld hat einen Rückschlag erlitten. In der Slowakei wurde die Grenze für Barzahlungen auf 15.000 Euro angehoben und die Verpflichtung zur Annahmen von Bargeld, auch wenn es Schlupflöcher dagegen gibt, in die Verfassung aufgenommen. Fast zeitgleich rudert die EU-Kommission beim digitalen Euro zurück und legt den Gesetzentwurf vorerst auf Eis.Blackrock, bekannt-berüchtigter Finanzdienstleister und Vermögensverwalter, bleibt gern unter dem Radarschirm. Ein Rekrutierer des Unternehmens plaudert hinsichtlich der Bestechnung von Politikern aus dem Nähkästchen. Mancher ist billig zu haben.In den USA finden in vielen Bundesstaaten seit Tagen Truppenbewegungen statt. Das Pentagon und Joe Biden äußern sich nicht. Der Krieg in der Urkaine gewinnt unterdessen weiter an Schärfe. Während im Norden-Osten der Ukraine Rußland auf dem Vormarsch sein soll, greifen Ukrainer Richtung Krim und Asowsches Meer an und sollen Erfolge verbuchen. Die Gefahr des Einsatzes der ultimativen Waffe wächst.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)