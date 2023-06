Goldpreisprognose: 26./27. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Anfang November 2022 hat der Goldpreis (17.06.23, 08:45 Uhr, bei 1.970 US-Dollar) bei 1.618 $ das letzte 52-Wochen-Tief erreicht und das Ende des Abwärtstrends eingeläutet. Von hier aus konnte der Kurs wieder deutlich zulegen und im Mai 2023 ein neues lokales Hoch bei 2.085 $ markieren. Der Widerstand in diesem Bereich präsentiert sich jedoch sehr wirkungsvoll, so dass die Notierungen wieder unter die 2.000er $ Marke zurückgekommen sind.Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. Der Goldpreis hat im Verlauf der vergangenen Woche das Mai-Tief abgegeben und den Abwärtstrend des Stundencharts fortgesetzt. Die Korrektur im Goldpreis dürfte auch in der neuen Woche andauern, so dass die Ziele auf der Unterseite – einmal die runde 1.900er $ Marke und folgend das 61,8% Fibonacci-Retracement – für Montag im Fokus liegen.• Mögliche Tagesspanne: 1.905 $ bis 1.930 $• Nächste Widerstände: 1.936 $ = Mai-Tief | 1.962 $ = Jahreshoch 2021 | 1.971 $ = Vorwochenhoch | 1.975 $ = 78,6% Fibo-Level• Wichtige Unterstützungen: 1.919 $ = Vorwochentief | 1.900 $ = Runde Marke | 1.892 $ = 61,8% Fibo-Level• GD20: 1.928 $Für ein Erholungsszenario sollte sich spätestens im Bereich des 61,8% Fibonacci-Retracements Unterstützung zeigen. In diesem Fall wäre am Dienstag eine Rückkehr in Richtung Mai-Tief abzusehen.Ein deutlicher Bruch der 1.900er $ Marke hingegen dürfte weitere Schwäche im Gepäck haben.• Erwartete Tagesspanne: 1.895 $ bis 1.925 $Aus der Schiebephase über dem Tief aus Mai 2023 ist der Kurs nach unten gebrochen. Damit dürfte ein Test des 61,8% Fibonacci-Retracements den weiteren Verlauf bestimmen.An diesem Punkt könnte der Goldpreis wieder nach oben drehen, um den Aufwärtstrend des Tagescharts fortzusetzen.• Mögliche Wochenspanne: 1.890 $ bis 1.940 $Das letzte Fangnetz für ein Erholungsszenario wird durch den 200-Tage-Durchschnitt und Unterstützungen im Bereich von 1.830 $ gebildet. Spätestens dort sollte der Kurs sein nächstes Zwischentief finden, um erneut in Richtung Allzeithoch drehen zu können.Erst eine Rückkehr über den 20-Tage-Durchschnitt würde den Ausblick wieder aufhellen.• Mögliche Wochenspanne: 1.870 bis 1.930 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)