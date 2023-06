Defla XXL  Immer mehr: Weitere Zinserhöhungen überall

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Eine Zentralbankwoche liegt hinter uns:Bank of England erhöht weiter den Leitzins. Schweizer Nationalbank erhöht weiter den Leitzins. US-Zentralbankchef spricht von Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen vor dem Kongress. Türkische Zentralbank verdoppelt nahezu ihren Leitzins….EU-PMI mit RezessionsindikationUS-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen wieder.Eine derart extreme Geldmengenkontraktion weltweit ist natürlich Gift für Rohstoffe:Öl:Platin:und sogar Weizen:Was bitte wird da teurer?Geldmenge sinkt rapide = DeflationWeltmarktpreise sinken = auch keine TeuerungFür Gold katastrophale Nachrichten, aber es hält noch immer (extreme spezifische Stärke)Der NASDAQ 100 hätte einen fundamentalen Grund um weiter zu steigen, aber auch ihm fehlt nun das Geld:Wo alle, und vor allem alle Kreditspekulanten in Panik vor der Bedrohung durch die US-Regulierer gegen 2 Exchanges das Weite gesucht haben, was also "purifiziert" ist, geht es nach oben:BitCoin:Saubere Strukturen mit nur Eigenkapital darin steigen eben, zumindest, solange sie sauber bleiben. Beim Gold liegen wir an einem potenziellen, mittelfristigen Wendepunkt, kommende Woche sollten wir die Entscheidung sehen.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.