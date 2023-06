Technische Marktanalyse vom 25.06.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat nun einige Wochen an einer Unterstützung gearbeitet, konnte diese aber zuletzt nicht halten. Der nun erreichte Bereich stellt nur eine sehr latente Unterstützung dar, welche kaum Beachtung finden dürfte. Wichtiger sind in diesem Umfeld die Indikatoren, die inzwischen im überverkauften Bereich angekommen sind und vor Kaufsignalen stehen. Sollten diese Signale genutzt werden, könnte ein Bruch des seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrends erfolgen. Aktuell ist ein solcher noch nicht zu erwarten.Ein erneutes Scheitern an der neuen Widerstandszone steht aktuell einem Halten im Bereich der jüngsten Tiefs gegenüber. Der Abwärtstrend darf nach der Dow-Theorie zwar noch als solcher bezeichnet werden, es sieht aber vieles nach einer Bodenbildung aus. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und zeigen damit an, dass die Dynamik nach unten zunächst beendet wurde. Es bleibt abzuwarten, ob als nächstes ein Ausbruch nach oben, oder ob ein Schub nach unten erfolgt.Der Bereich um 1,10 USD konnte zuletzt nicht überwunden werden. Hier hatte der Euro zuletzt einen Aufwärtskeil gebildet, der nach unten aufgelöst wurde. Bereits im Februar dieses Jahres scheiterte die Währung beim Versuch hier nach oben auszubrechen. Nun ist es erneut nicht zu einem Ausbruch gekommen. Ein nächster Test der Unterstützungszone bei rund 1,07 USD ist daher nun möglich.