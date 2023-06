FOREX-Dollar steigt; aggressive Zentralbanken überschatten Wachstumsaussichten und beeinträchtigen Risikobereitschaft

Der Dollar erhielt am Freitag Unterstützung durch einen Anflug von Risikoaversion, da die aggressiven Äußerungen der weltweiten Zentralbanken, einschließlich der Federal Reserve, die Befürchtung schürten, dass ihre aggressive geldpolitische Straffung die Volkswirtschaften in einen tieferen Abschwung stürzen könnte, berichtet Reuters laut Yahoo Finance . Das Pfund Sterling hatte Mühe, seine Gewinne zu halten, nachdem die Bank of England (BoE) am Donnerstag den Leitzins um mehr als die erwarteten 50 Basispunkte erhöht hatte, um auf die hartnäckige Inflation zu reagieren, was die Ängste vor einer drohenden Rezession im Vereinigten Königreich schürte."Da die Bank of England die Zinssätze weiter deutlich anheben wird, erwarten wir, dass die britische Wirtschaft bis Ende 2023 erneut unter Druck gerät und das Wachstum entweder stagniert oder sogar schrumpft", meinte Nick Bennenbroek, internationaler Wirtschaftsexperte bei Wells Fargo. Der australische und der neuseeländische Dollar hatten im asiatischen Handel ebenfalls zu kämpfen, da die Risikobereitschaft nachließ. Die norwegische Zentralbank überraschte die Märkte am Donnerstag ebenfalls mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte und erklärte, dass sie eine weitere Anhebung im August anstrebe. Die Schweizerische Nationalbank hob ihren Leitzins am selben Tag um 25 Basispunkte an und signalisierte eine weitere Straffung."Die Märkte sind auf jeden Fall von den jüngsten, aggressiveren Maßnahmen einiger Zentralbanken überrascht worden", so Khoon Goh, Leiter der Asienforschung bei ANZ. "Das stellt auch den Trend anderer Zentralbanken in Frage, die zunächst eine Pause eingelegt zu haben schienen, dann aber doch die Zinsen anhoben... Das ist etwas, was den Märkten wieder Sorgen bereitet."© Redaktion GoldSeiten.de