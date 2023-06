Die trügerischen neuen Goldhochs

Die jüngsten Analysen zum Goldpreis haben sich angesichts der Tatsache, dass es dem gelben Metall nicht gelungen ist, seine Gewinne auszubauen, nachdem es das vierte Jahr in Folge die Marke von 2.000 Dollar überschritten hat, in eine eher entgegenkommende Richtung entwickelt. Der folgende Chart ( Quelle ) zeigt, was die meisten Analysten und Anleger sehen...Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als würde sich der Goldpreis nach oben arbeiten, selbst nachdem er von neuen Allzeithochs zurückgefallen ist. Der nachstehende Chart vermittelt einen anderen Eindruck...Inflationsbereinigt ist der Goldpreis seit seinem Höchststand im Jahr 2020 rückläufig. Es gibt eine klare Abfolge von niedrigeren Spitzenwerten und einen klar definierten Abwärtstrend beim Goldpreis. Man könnte sich berechtigterweise fragen: "Ist dies eine Anomalie oder eine kurzfristige Abweichung?" Nachfolgend ein weiterer Chart, der einen längeren Zeitraum abdeckt und bis zum Höchststand des Goldpreises im Jahr 2011 zurückreicht....Inflationsbereinigt waren die jüngsten "neuen" Höchststände des Goldpreises nur auf nominaler Basis neue Höchststände. Inflationsbereinigt waren die "neuen" Höchststände die niedrigsten in einer Reihe von niedrigeren Höchstständen, die bis zum Sommer 2020 zurückreichen. Darüber hinaus sind die niedrigeren Höchststände seit 2020 alle niedriger als der Höchststand im Jahr 2011.Nachstehend ein weiterer Chart. Dieser stammt aus der Zeit des Goldpreishochs im Jahr 1980, auf das so oft verwiesen wird...Die "neuen" Höchststände von Gold sind niemals real. Nominell gesehen spiegelt ein höherer Goldpreis den tatsächlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der bereits eingetreten ist. Das ist im Grunde das Einzige, was man erwarten kann. Die Erwartung eines radikal höheren Goldpreises, der nicht direkt an den Kaufkraftverlust des US-Dollar gekoppelt ist, ist unrealistisch und grundlegend unsolide. Hinzu kommt, dass die Zeiten, in denen der Goldpreis das volle Ausmaß des Kaufkraftverlustes des Dollar widerspiegelt, nur selten und nur im Nachhinein eintreten. Als der Goldpreis im Jahr 2020 seinen Höchststand erreichte, war dies der dritte große Preishöhepunkt seit 1971. Jeder dieser Spitzenwerte (1980, 2011, 2020) spiegelte den bis dahin eingetretenen Kaufkraftverlust des US-Dollar vollständig wider.Künftige nominale Höchststände des Goldpreises werden erst nach neuen, zusätzlichen Verlusten an US-Dollar-Kaufkraft erreicht und werden die bisherigen inflationsbereinigten Höchststände von 1980, 2011 und 2020 nicht übersteigen. Die Erwartungen an "neue Höchststände" beim Gold sind unrealistisch und kommen zur Unzeit. Jeder neue Höchststand des Goldpreises wird erst nach weiteren Verlusten der Kaufkraft des US-Dollar erreicht werden und könnte mehrere Jahre entfernt sein. (siehe auch " Gold Bulls Are Too Price-Dependent ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 25. Juni 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.