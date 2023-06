Indien setzt auf Premium, da Preisrückgang einige anlockt

Auf dem indischen Markt für physisches Gold kam es in dieser Woche zu einem Aufschlag, da ein Rückgang der Inlandspreise die Nachfrage ankurbelte, während die Käufe in anderen wichtigen asiatischen Zentren gering ausfielen, so Business Recorder . Händler in Indien verlangten in dieser Woche einen Aufschlag von bis zu 1,5 Dollar je Unze gegenüber den offiziellen Inlandspreisen - einschließlich der 15%igen Einfuhr- und der 3%igen Verkaufsabgabe -, nachdem sie in der Vorwoche noch einen Abschlag von 2 Dollar verlangt hatten. Die lokalen indischen Goldpreise fielen am Freitag auf 58.096 Rupien je 10 Gramm und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 16. März, bevor sie sich wieder auf etwa 58.300 Rupien erholten."Nach langer Zeit verzeichnen die Juwelierläden wieder mehr Besucher. Die Einzelhandelskäufer kaufen ein", sagte ein Händler einer in Mumbai ansässigen Edelmetallimportbank. In den letzten Wochen hielten sich die Juweliere zurück, doch in dieser Woche begannen einige Juweliere mit Käufen, so ein Edelmetallhändler aus Neu-Delhi. In China, dem Hauptabnehmerland, wurde Gold mit Preisnachlässen zwischen 1 Dollar und 5 Dollar gegenüber den weltweiten Spotpreisen verkauft, während in der vergangenen Woche Preisnachlässe zwischen 1 Dollar und 6,50 Dollar zu verzeichnen waren, da das Drachenbootfest die Käufer fernhielt."Mit den bevorstehenden Feiertagen in China könnte sich die Aktivität verlangsamen, aber wenn die Preise weiter fallen, erwarte ich, dass die Käufer wieder einsteigen werden", erklärte Joseph Stefans, Group Head of Trading bei MKS PAMP. "Die heiße chinesische Goldnachfrage, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, ist ins Stocken geraten ... Das wirft die Frage auf, ob es sich bei den Käufen - vor allem von hochkarätigem Goldschmuck - nur um eine Nachpandemie handelte, die nun ihren Lauf genommen hat", so der unabhängige Analyst Ross Norman. In Hongkong bewegte sich der Goldpreis auf dem Niveau der Weltmarktpreise, so Stefans. In Singapur schwankte der Goldpreis zwischen einer Stagnation und einem Aufschlag von 3 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de