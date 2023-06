Investing News: Aufbau eines Gold- und Silberportfolios mit dem Experten Don Hansen

Der Privatinvestor Don Hansen hat seinen Investitionsansatz im Rohstoffsektor seit mehr als 20 Jahren verfeinert. In einem Gespräch mit dem Investing News Network gab er einen Überblick über seine neuesten Forschungsergebnisse zu Gold- und Silberaktien und teilte seine Tipps mit, wie risikoscheue Anleger ein Gold- und Silberportfolio aufbauen können.Hansen hob unter anderem die überdurchschnittlichen Chancen hervor, die mit Royalty-Unternehmen verbunden sind, und wies darauf hin, dass die großen Unternehmen auch dann gut abschneiden, wenn die Goldproduzenten Schwierigkeiten haben. Als Beispiel nannte er den Zeitraum von 2008 bis 2016, als die Aktien von Goldproduzenten um 50% fielen. Franco-Nevada stieg im gleichen Zeitraum um 200%. "Ich wusste, dass die Royalty-Unternehmen gut sind, aber nicht, dass sie so gut sind", meinte er.Diese Untersuchung deckt sich mit Hansens Ansatz zum Aufbau eines risikoarmen Gold- und Silberportfolios. Er schlug vor, 30% auf Royalty-Unternehmen zu verteilen, zusammen mit jeweils weiteren 20% auf Gold- und Silberbullion. Die verbleibenden 30% werden mittelgroßen Produzenten zugeteilt - Hansens Vorschlag waren jeweils 7,5% für Alamos Gold, K92 Mining, Aya Gold and Silver und SilverCrest Metals. "Was ich gerade vorgeschlagen habe, ist für Leute, die sich nicht die Zeit nehmen wollen oder das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen", erklärte er während des Interviews. "Wenn man selektiv vorgehen will, muss man recherchieren und sich wirklich damit befassen."Auf die Frage, was er Anlegern raten würde, die frustriert sind, weil der Goldpreis nach dem großen Anstieg zu Beginn des Jahres wieder zurückgeht, sagte Hansen, er lebe lange genug, um zu wissen, dass die Fundamentaldaten immer gewinnen. "Man muss also eine klare Vorstellung davon haben, was die Fundamentaldaten sind und was sie einem sagen", meinte er. "Und wenn man das tut und so wie ich der Meinung ist, dass die makroökonomische Situation so ist, dass Gold und Silber gut abschneiden werden, weil Gold in umgekehrtem Verhältnis zum Vertrauen der Menschen in das Finanzsystem steht ... dann sind die Fundamentaldaten so, dass Gold und Silber steigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de