Dollar gibt nach; Goldbullen machen sich auf Inflationsdaten bereit

Der Goldpreis stieg am Montag leicht an, da der Dollar im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten nachgab, die in den kommenden Wochen über die Maßnahmen der wichtigsten Zentralbanken der Welt entscheiden könnten, von denen die meisten auf höhere Zinssätze setzen, berichtet Investing.com . "Die Anleger haben eine vorsichtigere Haltung eingenommen, da die großen Zentralbanken die Inflation weiterhin mit Zinserhöhungen bekämpfen, obwohl die meisten von ihnen bereits eine Pause eingelegt hatten und sich darauf vorbereiteten, in die andere Richtung zu gehen", schrieb Valeria Bednarik, Analystin bei FXStreet, in einem Kommentar.Ed Moya, Analyst bei der Online-Handelsplattform OANDA, erklärte in einem Kommentar vom Freitag: "Der Dollar hat sich aufgrund der starken Nachfrage nach Staatsanleihen erholt, da sich die Anleger Sorgen über die globalen Wachstumsaussichten machen. Nachdem der Goldpreis bis auf die Marke von 1.920 Dollar gefallen ist, beginnt er angesichts des zunehmenden Ausverkaufs an den Aktienmärkten, Zuflüsse aus sicheren Häfen anzuziehen." Der Goldpreis bewegt sich kurz vor Ablauf der Halbjahresfrist innerhalb einer bestimmten Bandbreite.Eine Inflation, die höher ist als von den amerikanischen und europäischen Behörden gewünscht, deutet darauf hin, dass die Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks gut vorankommen, um die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicheren Hafen aufrechtzuerhalten. Da jedoch die Zentralbanken von der Fed über die BoE bis zur EZB weitere Zinserhöhungen ins Auge fassen, könnten der Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen zur Jahresmitte erneut in die Höhe schnellen, was den Goldpreis belasten würde. Die Anleger werden am Freitag mit der Veröffentlichung der Mai-Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank, ein neues Update über die mögliche künftige Entwicklung der Zinssätze erhalten.