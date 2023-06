Stabilisierungstendenzen am Aktienmarkt  Bundesbank sieht Wachstum im 2. Quartal

© Finanzen.net

© Netfonds AG, Daten Bloomberg, Die Welt

© Netfonds AG

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0927 (05:41 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0888 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 143,39. In der Folge notiert EUR-JPY bei 156,70. EUR-CHF oszilliert bei 0,9777.Die Vorgaben für fortgesetzte Risikoaversion waren gestern für Kontinentaleuropa bezüglich der enttäuschenden IFO-Daten aus Deutschland ausgeprägt. Die Märkte zeigten jedoch nur eine kurzfristige Reaktion auf die Veröffentlichung. An den Finanzmärkten kam es gestern im Tagesverlauf zu Stabilisierungstendenzen an den Aktienmärkten. Nach zwischenzeitlichen Tagestiefstständen (z,B. DAX 15.711) ergaben sich leichte Gegenbewegungen.Die US-Märkte lieferten ein uneinheitliches Bild. Der NASDAQ verlor 1,12%, der S&P 500 verzeichnete einen Rückgang um 0,25%, während der Dow Jones um 0,11% zulegte. Im fernöstlichen Handel steht der Nikkei Dow Jones nach starker Performance in den Vorwochen heute früh unter Verkaufsdruck.Japan profitiert in Sachen Energie von dem Bezug russischer Energie aus den Sachalin-Feldern. Damit ergibt sich gegenüber Europa ein massiver Vorteil, der sich in der positiven Performance des BIP Japans gegenüber dem BIP der Eurozone, aber auch an den Aktienmärkten spiegelt. Dagegen legen der CSI 300 (China), der Hang Seng (Hongkong), der Sensex (Indien) und der Index in Vietnam zum Zeitpunkt des Verfassens des Kommentars leicht zu.An den Rentenmärkten ergaben sich in den letzten 24 Stunden divergente Entwicklungen. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,30% nach 2,36% gestern am Morgen. Dagegen nahm die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe leicht von 3,72% auf 3,73% zu.Der EUR konnte sich weiter gegenüber dem USD stabilisieren und markierte heute früh die höchsten Kurse der letzten 24 Handelsstunden in Fernost bei 1.0934. Auch Gold und Silber gewannen gegenüber dem USD leicht an Boden.Laut aktuellem Monatsbericht der Bundesbank soll die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2023 wieder im Quartalsvergleich steigen. Die Bundesbank unterstellt, dass der private Konsum die Talsohle auch wegen der Lohnzuwächse durchschritten haben soll. Davon soll insbesondere der Dienstleistungssektor profitiert haben. Die Industrie trotze der rückläufigen Nachfrage hinsichtlich der auskömmlich gefüllten Auftragsbücher. Das stütze die Exporte. In der Baubranche ergebe sich dagegen ein Produktionsrückgang. Für das Gesamtjahr erwartet die Bundesbank einen Rückgang des BIP um 0,3% (2024 +1,2%, 2025 +1,3%).Kommentar: Sofern das BIP im 2. Quartal 2023 im Quartalsvergleich steigen sollte, wird der Anstieg übersichtlich ausfallen. Die nur bis April vorliegenden Daten des Einzelhandels, der Industrieproduktion und der Handelsbilanz weisen in die Richtung der Bundesbankprognose.Vor dem Hintergrund der verfügbaren Frühindikatoren (siehe PMIs und IFO) ist eine belastbare Trendwende der Konjunkturlage bei Beibehaltung der gegenwärtigen Politikausrichtung Deutschlands und der EU mehr als diskutabel. Das wird auch an der Jahresprognose der Bundesbank (BIP 2023 -0,3%) unmissverständlich deutlich. Die positive Konjunkturmeldung sollte den Blick für die negative Strukturentwicklung nicht verstellen.Deutschland ist die einzige große Ökonomie innerhalb der Eurozone, die unter dem BIP-Niveau vor der Corona-Krise, liegt.Dieser Blick darf vertieft werden hinsichtlich des Vergleichs aktueller Wirtschaftsdaten zwischen Deutschland und Griechenland.Fazit: Die Divergenz zwischen Deutschland und Griechenland erklärt sich in wesentlichen Teilen auch über das Thema Strukturreformen (Aristoteles).Die Veröffentlichung der IFO-Indices war per Juni ernüchternd. Der Geschäftsklimaindex fiel mit 88,5 Punkten auf das niedrigste Niveau seit November letzten Jahres.Nachfolgender Chart verdeutlicht die Schwäche in einem historischen Kontext. Nur in drei Phasen war der Index schwächer, der US-Immobilienkrise 2009, der Corona Krise 2020 und der akuten "Energiekrise" 2022.Die Industrieproduktion sank per Berichtsmonat Mai im Jahresvergleich um 15,73% nach zuvor -22,60% (revidiert von -22,87%).Der vom CBI ermittelte Index für den Einzelhandel verbesserte sich per Berichtsmonat Juni von zuvor -10 auf -9 Punkte.Der Dallas Fed Manufacturing Business Index verzeichnete per Juni einen Indexstand in Höhe von -23,20 nach zuvor -29,10 Punkten.Derzeit ergibt sich für das Währungspaar EUR/USD eine neutrale Haltung. Erst ein Ausbruch aus der Bandbreite 1,0650 – 1,1100 eröffnet neue Trendsignale.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefvolkswirt der Netfonds Gruppe Hinweis: Der Hellmeyer Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der Netfonds AG, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der Netfonds AG und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Hellmeyer Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Hellmeyer Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Hellmeyer Reports, die in dem Hellmeyer Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Hellmeyer Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Hellmeyer Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Hellmeyer Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.