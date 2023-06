Bundesbank bestreitet Rekapitalisierungsbedarf aufgrund von Verlusten beim Anleiheankauf

Die Deutsche Bundesbank hat am Montag einen Bericht dementiert, wonach sie möglicherweise eine Rettungsaktion benötigt, um Verluste aus dem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank zu decken, berichtet Reuters . Zuvor hatte die Financial Times einen Bericht des deutschen Bundesrechnungshofes zitiert, in dem es hieß, mögliche Verluste der Bundesbank seien erheblich und könnten eine Rekapitalisierung der Bank mit Haushaltsmitteln erforderlich machen.Die Bundesbank sagte, dass ihre Bilanz in Zukunft wahrscheinlich durch den schnellen und starken Zinsanstieg in Verbindung mit großen Anleihebeständen erheblich belastet werden würde. Im Jahr 2023 würden die Finanzpuffer voraussichtlich noch ausreichen. Danach könnten die Belastungen die Puffer vorübergehend übersteigen. Dies führe aber nicht zwangsläufig zu einem Rekapitalisierungsbedarf durch den Bund. Stattdessen werde die Bundesbank Verlustvorträge ausweisen, die sie mit künftigen Gewinnen ausgleichen könne.Selbst im Falle eines Verlustvortrags sei die Bilanz der Bundesbank solide, hieß es, und sie verfüge über beträchtliche Eigenmittel, einschließlich Bewertungsreserven. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Bundesbank den ersten Verlust seit mehr als vier Jahrzehnten, da eine Reihe von EZB-Zinserhöhungen den Wert ihrer Anleihebestände schmälerte und einen Verlust aus extrem günstigen Krediten an Geschäftsbanken verursachte. Damals hieß es, dass weitere Verluste wahrscheinlich seien, da die Zinssätze weiter steigen und der Wert der Anleihen, die in den Jahren mit sehr niedriger Inflation angesammelt wurden, sinken würde. Der deutsche Bundesrechnungshof lehnte es ab, den FT-Bericht zu kommentieren.© Redaktion GoldSeiten.de