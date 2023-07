Abscheu der Generationen

Während ich diesen Wochenbericht schreibe, liegt der Goldpreis um 17,50 US-Dollar im Plus. Nach einem Tiefststand von 1.919,85 US-Dollar, der ein paar Dollar über dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau liegt, hat sich der Goldpreis seither um fast 50 US-Dollar je Unze erholt, was die Twitter-Goldenthusiasten in Erwartung von 10.000 US-Dollar Gold und 400 US-Dollar Silber in Aufregung versetzt. (Sicherlich scherzt er!)Früher gehörte ich auch zu denen, die sich über den starken Preissprung freuten, in der absoluten Gewissheit, dass die "Mächtigen" endlich das Licht gesehen hatten und Gold endlich seine rechtmäßige Rolle als "Beschützer der Ersparnisse" vor der Verschwendung und Korruption der Regierung zuerkannten.Es sollte die Pflicht aller Regierungen sein, die Kaufkraft der Ersparnisse der Menschen durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Staatsfinanzen zu schützen. Doch in den letzten 50 Jahren ist die Wiederwahl durch die Ausgabe von Steuergeldern für potenzielle Wähler an die Stelle von finanzpolitischer Umsicht getreten, was zu einer massiven, weltweiten Währungsentwertung geführt hat. Ist der Anstieg des Goldpreises auf 17,50 US-Dollar je Unze nicht ein Beweis dafür, dass sich die Einstellung der Weltöffentlichkeit endlich geändert hat? (Gewiss, er scherzt wieder!)Wir Alten neigen dazu, die jüngere Generation von Anlegern als ahnungslose, ungebildete, an ADHS leidende Videospieljunkies zu betrachten, die mehr Schafe als Hirten sind und aufgrund ihrer Besessenheit von den Trends in den sozialen Medien für Massenmanien anfällig sind.Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nach dem, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, als ich mich mit den Anlagetrends der Millennials und der Generation X beschäftigt habe, sind diese beiden Demografien deutlich pragmatischer als ihre Vorgängergeneration - die Generation der Babyboomer - und vertreten daher eine "Kaufe, was funktioniert"-Einstellung, im Gegensatz zum "Kaufe, was jetzt nicht funktioniert, aber funktionieren wird, wenn die Welt aufwacht"-Investitionsstil. Babyboomer-Generation , geboren 1946-1964 Generation X , geboren 1965-1979 Millennials , geboren 1980-1994 Generation Z , geboren 1995-2012 Generation Alpha , geboren 2013-2025Die Geschichte beweist, dass der nordamerikanische Anleger auf einer Welle des Enthusiasmus reitet, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann und in den 1970er Jahren zum Stillstand kam, als die Kinder der kürzlich zurückgekehrten Soldaten gerade erwachsen wurden. Die Babyboomer-Generation stoppte den Vietnam-Krieg durch Proteste in den 1970er Jahren, und nachdem sie ihre Schlaghosen und Liebesperlen gegen Nadelstreifenanzüge und Brooks-Brothers-Schuhe eingetauscht hatten, haben die Märkte nicht mehr zurückgeblickt.