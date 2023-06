Kupfer im Blick

Wir haben bereits mehrmals über Kupfer im Jahr 2023 geschrieben, und heute ist es wieder an der Zeit, dies zu tun, da ein Ausbruch des Preises im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Edelmetalle, insbesondere Silber, haben wird. Lassen Sie uns mit einer Zusammenfassung beginnen. Hier ist ein Link zu unserem letzten Beitrag, der Ende März geschrieben wurde. Die Links zu den anderen Beiträgen, die sich mit Kupfer befassen, sind darin eingebettet.In den 90 Tagen, die seit diesem Beitrag vergangen sind, hat sich aus preislicher Sicht nicht viel geändert. Allerdings haben sich die weltweiten Kupfervorräte weiter verringert, da das Wirtschaftswachstum anhält und sich der Trend zu Elektrofahrzeugen und anderen Geräten beschleunigt. Der Chart zu all dem zeigt die verfügbaren, oberirdischen Kupfervorräte. Wie Sie unten sehen können - ein Chart, der aktualisiert werden muss - sanken die weltweiten Kupfervorräte im letzten Jahr um diese Zeit rapide.Aber verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort. Hier ist Robert Friedland, der legendäre Gründer von Ivanhoe Mines, der vor ein paar Tagen im Bloomberg-Fernsehen über die drohende Kupferknappheit sprach. Obwohl die Investmentwelt langsam auf diese drohende Krise aufmerksam wird, ist die Realität des Angebots und der Nachfrage nach physischen Metallen auf dem Terminmarkt noch nicht erkennbar. Wie Sie unten sehen können, befindet sich der digitale Kupferpreis seit der gesamten ersten Jahreshälfte in einem stetigen Abwärtstrend mit niedrigeren Höchstständen und niedrigeren Tiefstständen.Aber könnte sich das bald ändern? Nun, da wir hier über einen Rohstoff sprechen, müssen wir als erstes den Dollar-Index überprüfen. Ein fallender Dollar ist im Allgemeinen gut für die Ankurbelung von Fondszuflüssen und Preisen im Rohstoffsektor. Derzeit gehen viele Analysten davon aus, dass der Dollar fest bleibt, da die Fed die Zinsen in den Vereinigten Staaten weiter anhebt. Was aber, wenn der Index stattdessen zu brechen beginnt? Wie Sie unten sehen können, tendiert der Index zu einem weiteren Test der 101er-Marke als kritische Unterstützung. Was ist, wenn diese Marke in den kommenden Wochen scheitert? Könnte ein fallender Dollar höhere Kupferpreise unterstützen?Sollte der Dollar-Index in den kommenden Wochen tatsächlich unter 100 fallen, dürften die Kupferpreise wieder über die 4-Dollar-Marke steigen und aus dem derzeitigen Abwärtstrend ausbrechen. Wenn dies geschieht, zeigt das Wochenchart, wie schnell sich der Preis wieder nach oben bewegen könnte.Und warum ist dies für Silberanleger von Bedeutung? Weil Silber, wie Kupfer, ein wichtiges Industriemetall und ein Stromleiter ist. Außerdem gehen die weltweiten Silberbestände zurück, da die physische Nachfrage das physische Angebot im Jahr 2023 um fast 240.000.000 Unzen übersteigt. Sie können die langfristige Korrelation zwischen Kupfer und Silber auch in den Charts sehen. Sie werden feststellen, dass Silber anscheinend einen kleinen Nachholbedarf hat. (Kupfer in Candlesticks, Silber als blaue Linie dargestellt.)Behalten Sie also den Kupferpreis in der zweiten Hälfte dieses Jahres im Auge. Wenn er ausbricht, könnten die Auswirkungen auf alle Metalle, einschließlich Silber, erheblich sein.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 27. Juni 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.