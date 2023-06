IFO-Einbruch, Klima-Enteignung?, Silber weiter spannend!

Die deutsche Wirtschaft geht weiter auf Talfahrt. Der IFO-Index für Juni sank auf 88,5 Punkte. Die Unternehmen schätzen ihre Erwartungen noch schlechter ein als die aktuelle Lage. Der angebliche Aufschwung kam gar nicht erst.Die Bundesbank verbucht hohe Verluste auf ihre Anleihebestände. Der Bundesrechnungshof spricht laut "Telegraph" von einer möglichen Rekapitalisierung. Eine Pleite droht wohl nicht, nur die weitere Erosion des Vertrauens in die Geldwertstabilität.Neue Steuern, um das Klima angeblich zu retten? Emmanuel Macron spricht von einer Umgestaltung des internationalen Steuersystems, um die Klimawandel zu bekämpfen. Auch in Deutschland werden Überlegungen in diese Richtung angestellt und der "Wissenschaftliche Dienst des Bundestages" arbeitet aus, ob eine Vermögensabgabe möglich wäre. Bisher sehen die Chancen dafür nicht gut aus.Ukraine? Die Zeichen stehen auf weitere Eskalation!Der zähe Kampf um das Silber hält an. Kann es sein, daß an der Comex lächerliche 2 Millionen Unzen fehlen? Zeitgleich fallen die Bestände der Shanghai Futures Exchange weiter Richtung 1.400 Tonnen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)