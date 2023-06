Gold stabilisiert sich, Kupfer leidet unter China-Sorgen

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch kaum und bewegte sich in der Nähe von Dreimonatstiefs, da die Erwartung einer Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell sowie die Ergebnisse des von der Zentralbank bevorzugten Inflationsindikators die Händler in Atem hielten, berichtet Investing.com . Die Kupferpreise fielen unterdessen weiter, da Daten aus China auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen im weltweit größten Kupferimporteur hinwiesen.Die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen wurde auch durch eine gewisse Verbesserung der Risikobereitschaft nach positiven Wirtschaftsindikatoren aus den USA beeinträchtigt, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit bei Investitionsgütern und am Immobilienmarkt zeigten. Dies belastete das gelbe Metall im Vorfeld einer Rede Powells auf einem Forum der Europäischen Zentralbank im Laufe des Mittwochs, bei der allgemein erwartet wird, dass der Fed-Vorsitzende weitere Hinweise zur Geldpolitik geben wird. Powell hatte während einer zweitägigen Anhörung vor dem Kongress in der vergangenen Woche weitgehend an seiner aggressiven Haltung festgehalten und mindestens zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation einzudämmen.Weitere Hinweise auf die US-Inflation werden in dieser Woche ebenfalls erwartet, wobei der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben für Mai am Freitag veröffentlicht wird. Der Index ist der bevorzugte Inflationsindikator der Fed und wird voraussichtlich stabil bleiben, nachdem er im April unerwartet gestiegen war. Ein falscher Ausblick der Fed ist schlecht für Gold, da er die Opportunitätskosten für das gelbe Metall in die Höhe treibt. Dieser Gedanke hat den Goldpreis im Jahr 2023 bisher stark belastet, da der Dollar das gelbe Metall weitgehend übertroffen hat.Bei den Industriemetallen fielen die Kupferpreise am Mittwoch weiter, da die Industriegewinne des weltweit größten Kupferimporteurs im Mai weiter zurückgingen. Die schwachen Daten zu den Industriegewinnen deuten auf weiteren Gegenwind für das verarbeitende Gewerbe in China hin, das ein wichtiger Treiber der Kupfernachfrage ist.© Redaktion GoldSeiten.de