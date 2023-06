ABN Amro korrigiert Goldpreisprognose nach unten

Zwischen dem Jahresbeginn und dem 4. Mai stieg der Goldpreis um 13% an. Seitdem haben sie an Schwung verloren. Die Anleger scheinen nicht erpicht darauf zu sein, Gold auf dem aktuellen Niveau zu kaufen, wahrscheinlich weil die Preise relativ nahe am Allzeithoch liegen und das aktuelle Niveau bei einem Preisrückgang erst in fünf Jahren wieder erreicht werden könnte, heißt es von ABN Amro . Außerdem hat der Markt die Möglichkeit eines Beginns des Lockerungszyklus durch die Fed in diesem Jahr ausgepreist. Zuvor waren die Analysten von ABN Amro nicht der Ansicht, dass es in naher Zukunft zu aggressiven Zinssenkungen kommen würde, sondern hatten erwartet, dass der Lockerungszyklus Ende dieses Jahres beginnen würde.Letzte Woche haben die Analysten ihre Fed-Einschätzung und auch ihre Einschätzung des US-Dollar geändert. Erwartet wird nun der Beginn einer Rezession im vierten Quartal und Zinssenkungen im ersten Quartal 2024. Die letzte Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird auf der Fed-Sitzung im Juli erwartet, mit keinen weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr. Für 2024 erwartet man weiterhin aggressive Zinssenkungen. ABN Amro rechnet nun mit Zinssenkungen von insgesamt 175 Basispunkten im Jahr 2024. Aufgrund der geänderten Einschätzung der Fed haben die Analysten ihre Einschätzung des US-Dollar nach oben korrigiert. Sie rechnen in diesem Jahr nicht mehr mit einer Zinssenkung durch die Fed und insgesamt mit weniger Zinssenkungen in den Jahren 2023-2024.Die realen und nominalen Zinserwartungen und die Aussichten für den US-Dollar sind die wichtigsten Faktoren für den Goldpreis. Daher hat ABN Amro auch seine Goldpreisprognose für 2024 auf 2.000 USD je Unze herabgestuft (von zuvor 2.200). Der Beginn der geldpolitischen Lockerung durch die Fed ist generell positiv für den Goldpreis. Da der Markt dies jedoch bereits vorweggenommen hat, spiegelt sich dies bereits im Goldpreis wider. Daher sind die Analysten der Ansicht, dass der Aufwärtstrend des Goldpreises gegenüber dem US-Dollar von den derzeitigen Niveaus aus eher begrenzt ist.© Redaktion GoldSeiten.de