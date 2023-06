Gold - Die Abwärtsrisiken steigen

Nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 2.079 USD wurde der Goldpreis im Mai stark abverkauft und brach bis an den Supportbereich um 1.930 USD ein. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase über der Unterstützung scheint sich diese große Verkaufswelle aktuell fortzusetzen, denn der Kurs von Gold verabschiedete sich zuletzt auch unter die 1.920-USD-Marke. Der Widerstand der Käuferseite ist damit gebrochen.Unterhalb von 1.937 USD haben die Bären Gold weiter in der Hand und dürften den Kurs zunächst bis 1.885 USD drücken. Darunter wäre eine Erholung ausgehend von 1.870 USD denkbar, ehe das erste große Ziel bei 1.840 USD angelaufen werden sollte. Hier könnte der Wert wieder in einen Aufwärtstrend übergehen. Unterhalb dieses Kursziels wäre dagegen ein Einbruch bis 1.807 und 1.775 USD zu erwarten.Erst Kurse über 1.937 USD würden dagegen signalisieren, dass sich Gold wieder in neutralem Gebiet befindet. Für ein Kaufsignal müsste dagegen die 1.959-USD-Marke überschritten werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)