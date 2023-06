Powells Geldpolitik  wer gewinnt, wer verliert?  Interview mit Will Rhind

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Will Rhind über die aktuelle Geldpolitik der US-Notenbank, die Wirtschaftssituation und den Anlagemarkt.Der Gründer und CEO der Investmentfirma GraniteShares erklärt in Bezug auf die Federal Reserve, dass die Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt und auf dem allgemeinen Markt die Notenbank dazu verleiten könnten, auf Stimulierungsmaßnahmen umzusteigen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. "Der Immobilienmarkt ist in Schwierigkeiten geraten. Die Wirtschaft hat eine Schwäche gezeigt. Und ich denke, dass wir mehr Stimulierungsmaßnahmen für die Wirtschaft sehen werden".Rhind warnt Anleger jedoch davor, sich aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf den Immobilienmarkt und die Arbeitslosigkeit derzeit unbedacht in sichere Anlagen wie Edelmetalle zu flüchten. "Der Goldpreis wird hier ein wenig zu kämpfen haben, da einige sehr gute Daten über die US-Wirtschaft, insbesondere über den Wohnungsmarkt und den Arbeitsmarkt, veröffentlicht wurden... Gold ist also im Moment zwischen diesen beiden Faktoren ein wenig in der Klemme."Auch rät er davon ab, sich aus Verzweiflung in alternative Anlagen wie Kryptowährungen zu stürzen: "Die Gründe, warum sich die Leute für [Bitcoin] begeistern, ergeben für mich in diesem Stadium nicht viel Sinn."© Redaktion GoldSeiten.de