Martin Armstrong über US-Politik, Ukraine-Krieg und die Federal Reserve

Greg Hunter sprach für USAWatchdog.com kürzlich mit Martin Armstrong über dessen aktuelle Einschätzung zur Lage in den USA und weltweit.Der Zyklenanalyst rechnet damit, dass die aktuellen chaotischen Umstände sich nicht verbessern werden und wirft der US-Regierung Kriegstreiberei vor: "Wir befinden uns mitten in einem Putsch. Wir haben all diese Leute, die seit 30 Jahren Neocons sind. Selbst Ron Paul sagte kürzlich, dass die Neocons seit 30 Jahren Krieg führen und keinen einzigen gewonnen haben. Das ist es, wofür sie leben. Schauen Sie sich den Clip von Lindsey Graham an, in dem er sagt, dies sei das beste Geld, das wir je für die Tötung von Russen ausgegeben haben. Wie können Sie sich an dieser Aussage erfreuen, dass dies das beste Geld ist, das wir je für die Tötung von Russen ausgegeben haben? Das ist keine Verteidigung." Weiter erklärt er: "Sie werden niemanden akzeptieren, der gegen den Krieg sein wird. Die Neocons haben die volle Kontrolle über die Regierung – Punkt. Wir leben in der Zeit eines Putsches. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr das freie Land, für das Sie sie hielten."Armstrong sagt zudem voraus, dass die Neocons die Wahlen 2024 so manipulieren würden, dass Biden (oder ein anderer Neocon) eine zweite Amtszeit bekomme. Auf die Frage, ob es eine Möglichkeit, diese Wahlmanipulation und diesen Betrug im Jahr 2024 zu verhindern, meint Armstrong: "Das glaube ich nicht. Unsere Computer zeigen, dass ab 2025 die Hölle losbricht. Ich denke, das Problem wird sein, dass der Betrug dieses Mal für alle sichtbar sein wird."Die Neokonservativen würden versuchen, vor der Wahl 2024 einen Krieg anzuzetteln, damit Biden gewinne, denn ein Präsident im Krieg habe noch nie eine Wahl verloren. Armstrong glaubt, dass der Betrug notwendig sein werde, weil die wirklichen Umfragewerte für Biden im einstelligen Bereich lägen. Bidens Zustimmungsrate liege laut seinem Computerprogramm Socrates immer noch bei 9,5%. Wirklich Sorgen machen müssten sich Biden und seine Regierung aber über die tatsächliche Inflationsrate: "Die Inflation geht ein wenig zurück, aber sie liegt im Grunde immer noch bei über 26%."Armstrong zufolge sind Bidens Zustimmungswerte so niedrig und die Inflation so hoch, dass sie einen Krieg mit Russland führen müssten. Der Krieg sei der Grund, warum Trump aus dem Weißen Haus entfernt wurde, weil Trump gegen ständigen Krieg war. "Sie werden auf keinen Fall eine freie Wahl zulassen. Wenn Sie glauben, die CIA könne die Wahl nicht manipulieren, weiß ich nicht, auf welchem Planeten Sie leben."Er rechne nicht damit, das Fed-Chef Jay Powell die Zinssätze senken wird, im Gegenteil: "Was hat Powell im Blick? Krieg ist die Hauptursache für Inflation. Er kann nicht sagen, dass die Inflation nur steigen wird, weil so viel Geld in die Ukraine fließt, denn dann würde er die Regierung kritisieren. Also sagt er einfach, er betrachte 'internationale Erwägungen'. Schauen Sie sich an, was der Vietnamkrieg bewirkt hat. Er hat Bretton Woods das Genick gebrochen. Der Krieg ist immer das Problem Nummer eins. Den Neokonservativen geht es nur ums Gewinnen, und das Land ist ihnen egal. Sie kümmern sich nicht um Ihre Altersvorsorge oder Ihre Rente. Es ist ihnen völlig egal."© Redaktion GoldSeiten.de