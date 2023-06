IsoEnergy Ltd.: Begleichung eines Teils der Zinszahlung durch Aktien

Saskatoon, 29. Juni 2023 - IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) hat zugestimmt, einen Teil der fälligen Zinszahlungen an Queen's Road Capital Investment Ltd. (QRC) (TSXV: QRC) zum 30. Juni 2023 in Stammaktien zu begleichen.Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (die QRC-Schuldverschreibung 2020) schuldet das Unternehmen QRC zum 30. Juni 2023 Zinsen in Höhe von 255.000 USD, wovon 74.999,52 USD durch die Ausgabe von 34.722 Stammaktien des Unternehmens (Aktien) zu einem angenommenen Preis von 2,16 USD beglichen werden. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 6. Dezember 2022 zwischen QRC und dem Unternehmen (die QRC-Schuldverschreibung 2022) schuldet das Unternehmen QRC zum 30. Juni 2023 Zinsen in Höhe von 200.000 USD, wovon 49.999,68 USD durch die Ausgabe von 23.148 Stammaktien des Unternehmens (Aktien) zu einem angenommenen Preis von 2,16 USD beglichen werden.Gemäß den Bedingungen der QRC-Schuldverschreibung 2020 und der QRC-Schuldverschreibung 2022 ist der Teil der an QRC zu zahlenden Zinsen, der 2,5 % pro Jahr entspricht, in Aktien zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs pro Aktie an der TSX Venture Exchange (TSXV) an den zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, die drei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen enden. Der Anteil der an QRC zu zahlenden Zinsen für die QRC-Schuldverschreibung 2020 und die QRC-Schuldverschreibung 2022 in Höhe von 6,0 % bzw. 7,5 % pro Jahr ist in bar zu zahlen. Die Ausgabe der Aktien an QRC steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an höffigen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angedeutete Mineralressourcen von 48,61 Millionen Pfund U3O8 basierend auf 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3O8 und vermutete Mineralressourcen von 2,66 Millionen Pfund U3O8 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3O8 (8. Juli 2022). Die Lagerstätte Hurricane befindet sich zu 100 % im Besitz der IsoEnergy und ist nicht durch Royalties belastet. IsoEnergy wird von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, Erschließung und Betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde vom Team seines Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd. , gegründet und wird von diesem unterstützt.Jim Gabruch, President and Chief Executive OfficerTel.: +1 306-261-6284info@isoenergy.cawww.isoenergy.caInvestor RelationsKin CommunicationsTel.: +1 604 684 6730iso@kincommunications.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!