Collective Metals reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für Princeton ein

VANCOUVER, 29. Juni 2023 - Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das Unternehmen oder Collective) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on Princeton Project (der Bericht) eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde.Der Bericht stellt eine kurze Zusammenfassung aller derzeit verfügbaren Daten über das Projekt Princeton (das Projekt) dar, die als Grundlage für die Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens dienen wird. Der Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter collectivemetalsinc.com/princeton und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Emittentenprofil des Unternehmens eingesehen werden.Der Bericht bietet wertvolle Einblicke in die vorhandenen Daten, die bei früheren Arbeiten gewonnen wurden, um eine bessere Ausrichtung zukünftiger Programme zu ermöglichen. Der Bericht enthält unter anderem die folgenden Empfehlungen:- Fortgesetzte Zusammenstellung des für das Projekt verfügbaren Datenmaterials, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geologische, geochemische und geophysikalische Daten- Weitere Verarbeitung der magnetischen Boden- und 3D-IP-Daten, um unterirdische 3D-Anomalien zu erstellen, die zur Ermittlung zukünftiger Bohrziele beitragen sollen,- Erneute Protokollierung des Bohrkerns, der im Rahmen des Bohrprogramms 2014 vom vorherigen Betreiber archiviert wurde,- Weitere Kartierungen und Probenahmen.Collective Metals rechnet zudem damit, dass sein bereits angekündigtes umfangreiches Bodenprobenahmeprogramm am 30. Juni 2023 abgeschlossen wird. Die Ergebnisse des Boden- und Gesteinsprobenahmeprogramms werden in weitere Explorationsaktivitäten während der Feldsaison 2023 einfließen.Christopher Huggins, CEO von Collective Metals, sagt dazu: "Collective arbeitet weiterhin in sehr effizienter Weise und wir glauben, dass die Fertigstellung dieses unabhängigen Berichts eine starke Grundlage für das Unternehmen darstellt, auf der das Unternehmen in den kommenden Monaten aufbauen kann. Wir gehen davon aus, dass wir zügig weitere Arbeitsprogramme umsetzen werden, die es uns ermöglichen werden, in naher Zukunft ein Bohrprogramm durchzuführen."Diese Pressemeldung wurde von Rick Walker, P. Geo., geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt/Konzessionsgebiet Princeton gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.Die angegebenen Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Princeton. Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar.Collective Metals treibt auch das Goldprojekt Uptown, 4 km außerhalb von Yellowknife voran, das an mehrere hochgradige, ehemals produzierende Minen angrenzt. Das Goldkonzessionsgebiet Uptown umfasst ein hochgradiges Goldvorkommen aus dem Archaikum, das an die Mine Giant in Yellowknife (Nordwest-Territorien) angrenzt. Das Konzessionsgebiet besteht aus 4 Claims mit einer Fläche von über 2.000 Hektar und grenzt an die Westseite der Pachtgebiete der Mine Giant.- Twitter: @COMT_metals- LinkedIn: Collective Metals Inc.- Facebook: Collective Metals Inc.IM NAMEN VON Collective Metals Inc. Christopher Huggins, Chief Executive OfficerT: 604-968-4844E: chris@collectivemetalsinc.comZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. 