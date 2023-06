SPDR Gold Trust gibt erneut Bestände ab

Der SPDR Gold Trust hatte zuletzt wiederholt mit Abflüssen zu kämpfen. Auch in den vergangenen Tagen verzeichnete der größte Gold-ETF einen Rückgang seiner Goldbestände.Die Bestände beliefen sich am gestrigen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 924,50 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 929,70 Tonnen. Damit ergibt sich für die sieben Tage ein Minus von netto 5,20 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 22. Juni: 929,70 t• 23. Juni: 927,10 t• 26. Juni: 925,66 t• 27. Juni: 925,66 t• 28. Juni: 926,81 t• 29. Juni: 924,50 t© Redaktion GoldSeiten.de