Palladium - Neue Tiefs wahrscheinlich

In dieser Woche fiel der Palladiumkurs unter die mittelfristige Unterstützung bei 1.268 USD zurück. Weitere Abgaben an bereits herausgearbeitete Abwärtskursziele sind daher in den kommenden Tagen zu erwarten. Nach einem Doppeltop im Bereich des Widerstands bei 1.641 USD brach der Palladiumkurs seit Mitte Mai weiter ein und unterschritt die Unterseite der vorherigen Seitwärtsphase bei 1.343 USD. Nach diesem Verkaufssignal konnte der Wert nur eine kurze Erholung vollziehen und fiel ausgehend von Kursen um 1.400 USD in den letzten Tagen auch unter die Supportmarke bei 1.268 USD zurück. Das Kursziel bei 1.210 USD konnte jedoch verteidigt werden.Nach einem kurzen Pullback an die frühere Unterstützung bei 1.268 USD dürfte sich der Abwärtstrend bei Palladium fortsetzen und zu einem Einbruch bis 1.175 USD führen. Darunter wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 1.138 USD zu rechnen, ehe eine größere Erholung folgen kann. Dreht der Kurs dagegen schon bei 1.210 USD nach Norden und kann in der Folge die Abwärtstrendlinie im Bereich um 1.310 USD überschritten werden, dürfte dagegen eine weitreichende Gegenbewegung starten und der Palladiumkurs wieder bis 1.343 und 1.383 USD anziehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)