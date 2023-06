Cartier Silver meldet den Beginn von Diamantbohrungen auf dem Grundstück Gonalbert im Departement Potosi, Südbolivien

Tabelle 1: Bohrlochkoordinaten und Ausrichtungsinformationen, geplante Diamantbohrlöcher, Grundstück Gonalbert



Name des Bohrlochs Östliche Ausrichtung Nordende Erhebungen Azimut Dip Zieltiefe (m)

GAL_01 219000.00 7637460.00 3669.45 60 70 700

GAL_02 219214.71 7637583.95 3581.77 60 70 500

GAL_03 218742.17 7637542.18 3596.29 60 50 700

GAL_04 219259.91 7637494.51 3566.45 60 70 500

GAL_05 219000.00 7637344.43 3667.28 60 70 900

Insgesamt 3,300

Hinweis: Die Koordinaten sind in Metern, Azimut und Neigung sind in Grad angegeben.

- Ein erstes 5-Loch-Diamantbohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 3.300 m wird geophysikalische und geologische Ziele für eine epithermale polymetallische Ag-Pb-Zn-Mineralisierung in der allgemeinen Umgebung der handwerklichen Silbermine testen.- Zusätzliche IP/Res-Untersuchungen im nordwestlichen Teil des Grundstücks haben der potenziell mineralisierten Zone eine zusätzliche Streichenlänge von mehr als einem Kilometer hinzugefügt.Toronto, 29. Juni 2023 - Cartier Silver Corp. (CSE: CFE) (Cartier Silver" oder das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass mit Diamantbohrungen begonnen wurde, um geophysikalische und geologische Ziele für eine epithermale Ag-Pb-Zn-Mineralisierung auf dem Grundstück Gonalbert im Department Potosi in Südbolivien zu erproben. Das erste Programm besteht aus fünf Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.300 m, die in der allgemeinen Umgebung der handwerklichen Silbermine gebohrt werden. Die Standorte dieser Bohrlöcher sind in Abbildung 1, einer geologischen Übersichtskarte, dargestellt. Die Standorte und Ausrichtungen dieser Bohrlöcher sind in der folgenden Tabelle 1 aufgeführt. Die Abschnitte 1 und 2 in Abbildung 2 zeigen die geophysikalischen Anomalien, die in der Nähe der Hauptstrukturen, die sowohl in der Vergangenheit als auch in jüngster Zeit den Schwerpunkt des handwerklichen Bergbaus bildeten, untersucht wurden.Tom Larsen, CEO von Cartier Silver, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit den Bohrungen in diesem vielversprechenden Zielgebiet mit epithermaler polymetallischer Mineralisierung zu beginnen. Erste, bereits gemeldete geophysikalische und geologische Arbeiten (siehe Cartier-Pressemitteilung vom 7. Juni 2023) umrissen ein Zielgebiet, das 800 mal 500 Meter groß ist und sich bis in eine Tiefe von mindestens 400 Metern erstreckt, der Tiefengrenze der Untersuchung. Zusätzliche geophysikalische Arbeiten haben diese Zielzone nun um einen weiteren Kilometer in Richtung Nordwesten erweitert. Bezeichnenderweise wird die Anomalie der Wiederaufladbarkeit stärker, insbesondere in Tiefen von mehr als 100 m, unterhalb einer erschöpften, oberflächennahen Zone, in der die Sulfidmineralisierung weitgehend oxidiert wurde.Die zusätzlichen geophysikalischen Arbeiten bestanden aus sechs induzierten Polarisationslinien (IP/Res), die von MES Geophysics im nordwestlichen Teil des Grundstücks Gonalbert untersucht wurden. Dieselbe Anordnung von acht 50-Meter- und vier versetzten 100-Meter-Dipolen wurde verwendet, um Daten zur Wiederaufladbarkeit und zum spezifischen Widerstand bis zu einer Tiefe von etwa 400 Metern zu erhalten. Abbildung 3 zeigt, dass sich die Anomalie des spezifischen Widerstandes entlang der markanten West-Nordwest-Verwerfung über einen weiteren Kilometer Streichenlänge erstreckt. Die entsprechende Karte der Wiederaufladbarkeit, Abbildung 4, zeigt ein zusätzliches Zentrum der Wiederaufladbarkeit in einer Tiefe von 100 Metern. Diese Anomalie der Wiederaufladbarkeit erstreckt sich von 218900E in west-nordwestlicher Richtung über etwa 250 m, bevor sie entlang einer quer verlaufenden Nord-Süd-Verwerfung nach Norden abbiegt. Die Daten zur Wiederaufladbarkeit und zum spezifischen Widerstand von fügen der mineralisierten Struktur, die im Rahmen des aktuellen Programms durch Bohrungen erprobt wird, eine Streichenlänge von mehr als einem Kilometer hinzu und zeigen die beeindruckende seitliche Ausdehnung und Stärke des mineralisierten Systems bei Gonalbert.Dr. Bill Pearson, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Dr. Chris Hale, P.Geo., beaufsichtigte die geophysikalischen Untersuchungen. Die geologischen Untersuchungen wurden von Dr. Osvaldo Arce, P.Geo.Cartier Silver ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung seiner vor kurzem erworbenen Silbergrundstücke konzentriert, einschließlich des Projekts Chorrillos und der von der Tochtergesellschaft des Unternehmens abgesteckten Claims, die sich alle im Department Potosi im Süden Boliviens befinden. Das Unternehmen verfügt auch über beträchtliche Eisenerzressourcen in seinem Besitz Gagnon in der südlichen Region Labrador Trough im Osten von Quebec sowie über das Goldgrundstück Big Easy im epithermalen Goldgürtel Burin Peninsula in der Zone Avalon im Osten von Neufundland und Labrador.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Cartier Silver unter www.cartiersilvercorp.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Thomas G. LarsenHauptgeschäftsführer+1 (800) 360-8006+1 (416) 360-8006Jorge EstepaVizepräsidentin+1 (800) 360-8006+1 (416) 360-8006Die CSE hat diese Mitteilung weder überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse erheblich von den in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" genannten abweichen können.Abbildung 1: Geologische Karte des Grundstücks Gonalbert mit den Standorten der geplanten Bohrlöcher.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71180/CartierSilverPressemeldung20230629.001.jpegAbbildung 2: Querschnitte der geplanten Bohrlöcher, die die Lage der zu untersuchenden Anomalien der Wiederaufladbarkeit und des spezifischen Widerstandes zeigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71180/CartierSilverPressemeldung20230629.002.jpegAbbildung 3: Widerstandsplan bei N=4, Höhe 100 m unter der Oberfläche mit zusätzlicher Abdeckung im NW-Teil des Grundstücks Gonalberthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71180/CartierSilverPressemeldung20230629.003.jpegAbbildung 4: Plan der Aufladbarkeit bei N=4, Höhe 100 m unter der Oberfläche mit zusätzlicher Abdeckung im NW-Teil des Grundstücks Gonalberthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71180/CartierSilverPressemeldung20230629.004.jpeg