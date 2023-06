Jetzt ist die Zeit, in Gold zu investieren  Doug Groh von Sprott

Nach Ansicht von Douglas Groh ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt, um sein Portfolio mit Gold zu schützen. "Meiner Meinung nach verliert Gold als sicherer Hafen und zur Diversifizierung des Portfolios nie seinen Glanz", erklärte der Managing Partner bei Sprott Inc. jüngst in einem Interview mit Kitco News.Der Marktanalyst wies darauf hin, dass der durchschnittliche Goldpreis im bisherigen Jahresverlauf deutlich über 1.900 $ pro Unze liege und einen neuen Handelsbereich etabliert habe, wobei für 2023 immer noch Allzeithochs möglich seien. Gold tue genau das, was es tun solle, auch wenn die Federal Reserve ihre aggressive Geldpolitik beibehalte.Obwohl der allgemeine Optimismus der Anleger den Goldmarkt belasten könnte, da die Preise aktuell auf einem Dreimonatstief notieren und die anfängliche Unterstützung bei 1.900 $ pro Unze testen, sei jetzt ein strategisch guter Zeitpunkt, um sich mit Gold zu beschäftigen. Anleger müssten den Wert von Gold als langfristiges Diversifizierungsinstrument erkennen, anstatt nach schnellen Gewinnen zu suchen.Die meisten Anleger befassen sich laut Groh nur dann mit Gold, wenn der Markt eine starke Aufwärtsdynamik aufweist: "Leider glaube ich, dass die Anleger von Gold auf eine modische Art und Weise angezogen werden. Sie interessieren sich nur für Gold, wenn es in Mode und dynamisch ist. Ein dynamischer Markt sorgt für Nachrichten, und dann springen die Leute auf den Zug auf, im Guten wie im Schlechten, und zwar eher im Schlechten. Der bessere Weg, in Gold zu investieren, ist, ein Contrarian zu sein".Neben Gold hält Groh auch Silber für einen wichtigen konträren Wert. Es sei schwer, nicht bullish in Bezug auf Silber zu sein, wenn die Welt weiterhin auf grüne Energie umsteigt.© Redaktion GoldSeiten.de