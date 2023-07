Vulcan Energy Resources:- Änderungen in der Unternehmensleitung

Gesamte fixe Vergütung (TFR) 600.000 AUD (plus Pensionsvorsorge)

Jährliche zurückgestellte Boni1 In Abhängigkeit der Genehmigung durch die Aktionäre: 25 % der TFR in Form von

Leistungsrechten, abhängig von der Erreichung von Meilensteinen, die in erster Linie

mit der erfolgreichen Inbetriebnahme und dem Hochfahren der kommerziellen

Lithiumhydroxidproduktion verbunden

sind

Langfristige Boni1 In Abhängigkeit der Genehmigung durch die Aktionäre: 110% der TFR in Form von

Leistungsrechten, abhängig von der Erreichung von Meilensteinen, die in erster Linie

mit der erfolgreichen Inbetriebnahme und dem Hochfahren der kommerziellen

Lithiumhydroxidproduktion verbunden

sind

Kündigungsfrist 6 Monate (durch schriftliche Bekanntgabe entweder von Vulcan oder Herrn Moreno)

Managing Director und CEO Dr. Francis Wedin

Deputy CEO Cris Moreno

Chairman Gavin Rezos

Non-Executive Director Ranya Alkadamani

Non-Executive Director Annie Liu

Non-Executive Director Dr. Heidi Grön

Non-Executive Director Josephine Bush

Non-Executive Director Dr. Günter Hilken

Non-Executive Director Mark Skelton

Executive Director, Deutschland Dr. Horst Kreuter

Company Secretary Daniel Tydde

28. Juli 2023 Quartalsbericht Juni

13. September 2023 Halbjahresbericht

27. Oktober 2023 Quartalsbericht September

25. Januar 2024 Quartalsbericht Dezember

30. Juni 2023 - Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan; ASX: VUL, FWB: VUL, das Unternehmen) freut sich, die folgenden Änderungen in den wesentlichen Führungspositionen per 1. Juli 2023 bekannt zu geben:- Herr Cris Moreno, seit 2022 Deputy CEO und mit 20 Jahren globaler Erfahrung bei der Umsetzung großer Kapitalprojekte im Energie- und Chemiesektor, einschließlich der jüngsten Erfolge bei der Führung grüner Hochskalierungsunternehmen in die kommerzielle Produktion, wurde zum Managing Director und CEO ernannt.- Dr. Francis Wedin, Founder des Projekts Zero Carbon Lithium im Jahr 2018 und seit 2019 Managing Director und CEO, wird weiterhin in führender Position tätig sein, indem er die Rolle des Executive Chair übernimmt.- Herr Gavin Rezos, seit 2019 Non-Executive Chair, wird dem Board weiterhin als Non-Executive Deputy Chair angehören.Dr. Francis Wedin sagte: Da wir nun in die Umsetzungsphase übergehen, müssen wir sicherstellen, dass wir auf Führungsebene über die richtigen Fähigkeiten verfügen, um das Projekt Zero Carbon LithiumTM auszuführen und umzusetzen.Seitdem er im Jahr 2022 als Deputy CEO zu uns kam, hat Cris Moreno maßgeblich dazu beigetragen, Vulcan von einem auf die Entwicklung fokussierten Team zu einem ganzheitlichen Erschließungs-, Umsetzungs- und Produktionsunternehmen zu machen, und er hat eine äußerst fähige Projektleitung aufgebaut. Cris Moreno kann bei der Umsetzung großer, ganzheitlicher Kapitalprojekte in der Öl- und Gasindustrie, die viele Gemeinsamkeiten mit ganzheitlichen Projekten in den Bereichen Lithiumchemie und erneuerbare Energien wie dem unseren aufweist, eine langjährige Erfahrung vorweisen. Darüber hinaus verfügt er über einzigartige Erfahrungen in der europäischen Lithiumchemie- und Batteriekathodenindustrie. Wir teilen die Leidenschaft für die Umwelt und Cris Werte verkörpern den Zweck und die Mission von Vulcan in puncto Dekarbonisierung und Energiewende. Ich weiß, dass Cris die richtige Person für diese Position ist, um Vulcan in die nächste Phase zu führen und seine beträchtlichen Fähigkeiten zu nutzen, um unser ganzheitliches Projekt für erneuerbare Energien und kohlenstoffneutrale Lithiumchemikalien in die umfassende kommerzielle Produktion zu bringen.Als Founder war es wichtig zu erkennen, dass der kontinuierliche Erfolg von Vulcan durch Cris langjährige Erfahrung im Energie- und Chemiesektor sichergestellt werden kann. Eine effektive Nachfolgeplanung war von grundlegender Bedeutung, um das Unternehmen von der Entwicklungs- in die Umsetzungsphase zu bringen.Ich werde meine Funktion als Executive Chair mit demselben, unveränderten täglichen Fokus ausüben, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass wir unsere strategische Ausrichtung beibehalten und mit unseren Interessensvertretern in Kontakt bleiben.Ich bin Herrn Gavin Rezos sehr dankbar, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen ASX-Governance sowie Unternehmens- und Projektfinanzierung seit 2019 als Chair wertvolle Ratschläge und Tipps gegeben und maßgeblich zu unserem bisherigen Erfolg beigetragen hat - und dies auch in Zukunft als Deputy Chair tun wird.Cris Moreno sagte hinsichtlich seiner Ernennung: Es ist ein Privileg, die Vulcan Group in ihr nächstes aufregendes Kapitel zu führen, und ich freue mich darauf, meine einzigartige Erfahrung in der Energie- und Chemieindustrie zu nutzen, um unser Ziel zu erreichen: eine kohlenstofffreie Zukunft zu ermöglichen.Francis und Gavin haben unglaubliche Arbeit geleistet, um Vulcan an diesen Punkt unserer Reise zu bringen, und sie haben ein solides Fundament für mich und den Rest des Teams von Vulcan gelegt, auf dem wir aufbauen können. Wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um für unsere Aktionäre, Partner und Interessensvertreter erfolgreich zu sein.Unsere Mission ist klar: Wir arbeiten hart daran, Europas führendes Zero Carbon Lithium-Unternehmen zu werden und die Energiesicherheit durch geothermische erneuerbare Energie zu ermöglichen. Unser Unternehmen hat sich gewandelt und wir haben eine äußerst fähige Projektleitung und eine betriebsbereite Organisation aufgebaut, die die Umsetzung unseres Phase-1-Projekts und zukünftiger Phasen leiten wird.Seit 1. November 2022 hatte Herr Moreno maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Übergang von Vulcan von einem Erschließungsunternehmen zu einem ganzheitlichen Projekterschließungs-, Umsetzungs- und Produktionsunternehmen. Herr Moreno hat seine Expertise aus der Energie- und Chemiebranche mit einer globalen Erfahrung von über 20 Jahren bei der erfolgreichen Umsetzung umfassender, einzigartiger und herausfordernder Kapitalprojekte genutzt, einschließlich der Sektoren Lithiumchemikalien, Kathoden und Flüssigerdgas. Im Flüssigerdgassektor hatte Herr Moreno Führungspositionen bei Santos, Woodside und Shell inne, wo er unter anderem an den Flüssigerdgasprojekten Browse, Gorgon und Prelude arbeitete, wobei er vor allem Erfahrung in der Umsetzungsphase sammelte, die finanzielle Verantwortung für Budgets von über 1 Milliarde USD trug und Teams mit bis zu 1.000 Mitarbeitern leitete.Ehe er im Vorjahr zu Vulcan kam, war Herr Moreno im Lithiumchemikalien- und Batteriekathodensektor in Europa tätig: als Senior Director Programs für Northvolt - Geschäftsbereich Cathode Active Material (CAM) sowie Vice President - Engineering and Development von Aurora Lithium, dem Lithiumhydroxid-Raffinerie-Joint-Venture von Northvolt mit Galp in Europa.Die Erfahrung von Herrn Moreno bei der Leitung nachgelagerter Lithiumchemieprojekte und die Synergien des Projekts von Vulcan mit ganzheitlichen vor- und nachgelagerten Öl- und Gasprojekten machen ihn zum idealen Mann, um Vulcan in der nächsten Phase des Unternehmens in Richtung der kommerziellen Produktion von kohlenstoffneutralem Lithium und erneuerbarer Energie weiterzuentwickeln.Dr. Wedin gründete im Jahr 2018 Vulcan Energy und das Projekt Zero Carbon Lithium - ein ganzheitliches Projekt für erneuerbare Energien und Lithiumchemikalien und das erste kohlenstoffneutrale Lithiumprojekt der Welt. Dr. Wedin ist eine Führungskraft in den Sektoren Batteriematerialien und erneuerbare Energien, wobei sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Dekarbonisierungsmöglichkeiten auf globaler Ebene gerichtet ist und er eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung kritischer Projekte für Batterierohstoffe in allen Teilen der Welt vorweisen kann, insbesondere im Lithiumsektor.Dr. Wedin hat das Unternehmen als CEO dazu angeleitet, auf über 300 Mitarbeiter anzuwachsen, ein kommerzieller Produzent von erneuerbaren Energien zu werden, drei Jahre lang erfolgreiche Pilot- und Testarbeiten zur Lithiumextraktion durchzuführen, seine eigene interne Lithiumextraktionstechnologie zu entwickeln, eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Projekt abzuschließen, eine eigene Bohrabteilung aufzubauen, verbindliche Lithiumhydroxidabnahmen mit führenden Auto- und Batterieherstellern weltweit abzuschließen und über 500 Millionen $ an Kapital zu beschaffen, einschließlich der allerersten Kapitalinvestition eines Automobilherstellers in ein börsennotiertes Lithiumunternehmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen ausreichend finanziert ist, um mit der Ausführungsphase zu beginnen.In seiner Funktion als Executive Chair wird Dr. Wedin weiterhin als Führungskraft tätig sein, wobei sein Schwerpunkt insbesondere auf den Beziehungen zu den Investoren, die Zusammenarbeit mit dem CEO, um das Projekt weiterzuentwickeln, sowie auf der strategischen Leitung liegen wird.Herr Rezos wird dem Board weiterhin als Deputy Non-Executive Chair angehören, um den Wechsel von Dr. Wedin und Herrn Moreno zu unterstützen.Herr Rezos hat als Chair maßgeblich zum Erfolg von Vulcan beigetragen, seitdem das Unternehmen im Jahr 2019 mit seiner Strategie für das Projekt Zero Carbon Lithium begonnen hatte. Herr Rezos wird dem Board Beständigkeit bieten und Dr. Wedin in dieser Übergangsphase beratend zur Seite stehen. Vulcan wird weiterhin die langjährige Erfahrung von Herrn Rezos in den Bereichen Unternehmens- und Projektfinanzierung sowie Investment-Banking in Australien und international sowie seine Netzwerke als ehemaliger Investment Banking Director der HSBC Group nutzen, zumal er zuvor als Head of Legal and Compliance von HSBC in Australasien sowie im Nahen Osten, Südasien, Nordafrika und Zentralasien tätig war. Darüber hinaus wird die Erfahrung von Herrn Rezos in Board-Positionen von Erschließungsunternehmen im Material-, Technologie- und Ressourcensektor in Australien, den USA und dem Vereinigten Königreich, einschließlich zehn Jahre im Board des großen australischen Rohstoffunternehmens Iluka Resources, von unschätzbarem Wert für die zukünftige Unterstützung von Vulcan sein.Vulcan wird versuchen, seine Strategien hinsichtlich der Projektumsetzung und Betriebsbereitschaft mit einer zukunftsorientierten Organisation umzusetzen. Grundlegende Pakete und Verträge werden zurzeit vergeben und Vulcan setzt seinen bestehenden Kassenstand ein, um neue Produktionsstätten vorzubereiten und die Projektumsetzung voranzutreiben. Der Finanzierungsprozess für die vollständige Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung für Phase 1 geht dank der Unterstützung unseres Beraters BNP Paribas gut voran und soll Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen werden. Die Optimierungsanlagen von Vulcan werden im Jahr 2023 in Betrieb genommen - ebenso wie der Beginn der Bohrungen für neue Produktions- und Injektionsbohrungen, um den aktuellen Solefluss am Produktionsstandort zu erhöhen und den angepeilten Beginn der vollständigen kommerziellen Produktion von Phase 1 zu erreichen.Dienstleistungsverträge für Führungskräfte: Cris Moreno, Managing Director und CEO (ab 1. Juli 2023, ohne feste Laufzeit). Die wesentlichen Bedingungen lauten wie folgt:Es wird beabsichtigt, dass dieselbe Anzahl von Incentive-Wertpapieren (oder Bargeld, nach Ermessen von Vulcan) im oder um den Juli eines jeden Geschäftsjahres herum ausgegeben wird.- Dr. Wedin als Executive Director, abgesehen von seinem Wechsel von der Position des CEO und Managing Director zum Executive Director- Herr Rezos als Non-Executive Director, abgesehen von seinem Wechsel vom Non-Executive Chair zum Non-Executive Deputy Chair1 Vulcan behält sich das Recht vor, sämtliche Boni oder einen Teil davon (sofern nicht bereits ausgegeben) aus den üblichen Gründen, wie etwa Fehlverhalten oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zurückzufordern.Das von Vulcan Energy Resources Ltd. im Jahr 2018 ins Leben gerufene einzigartige Projekt Zero Carbon Lithium zielt darauf ab, mit der Entwicklung des weltweit ersten klimaneutralen Lithiumbetriebs, der zugleich erneuerbare geothermische Energie im großen Maßstab erzeugt, die Lithiumproduktion zu dekarbonisieren. Durch die Anpassung bestehender Technologien zur effizienten Gewinnung von Lithium aus geothermischer Sole will Vulcan eine heimische Versorgung Europas mit nachhaltigem Lithium sicherstellen, die auf einer Netto-Null-Emissions-Strategie unter striktem Ausschluss fossiler Brennstoffe beruht. Als bereits aktiver Produzent von erneuerbarer Energie wird Vulcan auch Gemeinden in der Umgebung mit erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme versorgen.Vulcans kombinierte Geothermie- und Lithiumressource ist die größte in Europa2 die Konzessionsgebiete konzentrieren sich auf das Obere Rheintal in Deutschland. Vulcan ist dank seiner Lage im Herzen des europäischen Elektrofahrzeugmarktes strategisch bestens positioniert, um die Lieferkette zu dekarbonisieren. Mit der Forcierung des Projekts Zero Carbon Lithium strebt das Unternehmen einen zeitnahen Markteinstieg an und ist damit in der Lage, zu expandieren und so den beispiellosen Bedarf, der sich an den europäischen Märkten formiert, entsprechend zu decken.Geleitet von unseren Werten Integrität, Führungsstärke, Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit und vereint durch eine Leidenschaft für den Umweltschutz und die Nutzung wissenschaftlicher Lösungen, verfügt Vulcan über ein einzigartiges, weltweit führendes wissenschaftliches und kommerzielles Team in den Bereichen Lithiumchemikalien und geothermische erneuerbare Energien. Vulcan ist bestrebt, Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die seine Ambitionen im Bereich der Dekarbonisierung teilen, und hat verbindliche Lithium-Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Kathoden-, Batterie- und Autohersteller der Welt abgeschlossen. Als motivierter Disruptor will Vulcan sein multidisziplinäres Expertenteam, seine Marktführerschaft im Bereich Geothermietechnik und seine Stellung in der europäischen Elektrofahrzeug-Lieferkette sinnvoll einsetzen, um sich als Weltmarktführer in der Produktion von klimaneutralem Lithium ohne fossile Brennstoffe zu positionieren und gleichzeitig die Natur zu schonen. Ziel von Vulcan ist es, der größte und bevorzugte strategische Lieferant von Lithiumchemikalien und erneuerbarer Energie und Wärme aus Europa für Europa zu werden und so eine klimaneutrale Zukunft mitzutragen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71183/06272023_Vulcan_DEPRCOM.001.png2Quelle: Offizielles, JORC-konformes Datenmaterial. Siehe Mitteilung vom 13. 