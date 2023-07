Riesiger Betrug mit E-Autos in China?, Pleitewelle & neue Waffen

Der Absatz von Elektroautos in China boomt offiziell, doch bei Youtube aufgetauchte Videos von dem Verfall preisgegebenen Neuwagen werfen Fragen auf. Es scheint sich um eine großangelegte Betrugsmasche zu handeln, um Umsätze vorzutäuschen und staatliche und Investoren-Gelder zu erlangen. Deutschland ist in dieser Hinsicht ehrlicher, VW reagiert mit Stellenstreichungen auf den Absatzeinbruch.Das Thema Zuwanderung nimmt großen Raum ein, während immer mehr qualifizierte Deutsche und große Kapitalsummen das Land verlassen. Die Zahl der Firmenpleiten steigt um 16,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die USA wollen der Ukraine, so das WSJ, weitreichende Raketen liefern. Der Konflikt verschärft sich.Silber hängt noch immer lethargisch unter 23 $ fest, doch an der COMEX spielen sich seltsame Aktivitäten ab. In China hat die CFE mit 1.448 Tonnen einen neuen Tiefstand seit 2020 erreicht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)