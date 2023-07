Technische Marktanalyse vom 01.07.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Am Donnerstag hat Gold den Widerstandsbereich nach unten verlassen. Allerdings konnte eine Hammerformation generiert werden (Intraday-Stimmungswende) die am folgenden Tag bestätigt wurde. Dies könnte ein Signal sein, dass eine Trendwende einsetzt und der Preis eine Erholungsbewegung startet. Dies würde bedeuten, dass der Abwärtstrend gebrochen wird. Eine kleine Unterstützung bieten die Indikatoren, die zum Teil Kaufsignale generiert haben. Insgesamt bleibt die Lage aber fragil.Erneut ist Öl abgerutscht und hat sich im Bereich der letzten Tiefs gefangen. Damit wird klar, dass ein deutliches Interesse besteht, dass dieser Bereich nicht unterschritten wird. Die Indikatoren haben hier schon lange keine Bedeutung mehr für den künftigen Trend. Ein Ausbruch über den Widerstand sollte man in den kommenden Tagen allerdings auch nicht unbedingt erwarten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt.Der Euro hat in den letzten Monaten zwei Zonen aufgebaut zwischen denen er sich bewegt. Die übergeordnete Abwärtstrendlinie, die die obere Begrenzung eines Trendkanals darstellt, rückt immer näher, sodass in den kommenden Monaten eine Entscheidung fallen muss, ob der Trendkanal noch Bestand hat oder gebrochen wird. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren haben den jüngsten kurzfristigen Abwärtstrend eingeleitet. Somit dürfte als nächstes wieder ein Test der Unterstützungszone anstehen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.