Für Gold und den Dow Jones gilt das alte "Beeilen und Warten"

In dieser Woche ist der Dow Jones gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche gesunken, allerdings nicht so stark, dass dies im nachstehenden BEV-Chart auffallen würde. Wie schon seit November letzten Jahres bewegt sich der Dow Jones zwischen seinen BEV-Linien von -5% und -15%. Wie lange kann das noch so weitergehen? Der Dow Jones kann nicht über seine BEV-Linie von -5% steigen, weigert sich aber, in den letzten sieben Monaten unter seine -15%-Linie zu fallen. Wie lange kann das noch so weitergehen, fragen Sie? Lange genug, um mich wirklich zu ärgern.Das ist vielleicht keine gute Antwort, aber ich erwarte auch nicht, dass ich alles über die Entwicklung des Marktes weiß. Eines Tages wird der Dow Jones entweder über seiner BEV-5%-Linie oder unter seiner BEV-15%-Linie schließen, und dann wird sich alles ändern. Von den beiden oben genannten Möglichkeiten ist das Unterschreiten der BEV-15%-Linie viel bedeutsamer als der Fall, dass der Dow Jones über der BEV-5%-Linie schließt, oder dass der Dow Jones einen weiteren BEV-Nullpunkt erreicht. Und sollte der Dow Jones seine Tiefststände vom September letzten Jahres (BEV -21,94% / 28.725) erreichen, könnten wir spannende Zeiten am Aktienmarkt erleben.Warum sollte das so sein? Weil die Marktbewertungen durch Nicht-QE4 des FOMC aufgebläht bleiben und zu viele Schulden die Wirtschaft belasten. Zum Beispiel bei Gewerbeimmobilien, die sich in einem Bärenmarkt befinden, wie es ihn seit den 1930er Jahren nicht mehr gab. Nicht nur in meinem Stadtteil sieht man viele leere Ladenfronten, Ladenfronten, die zweifellos die Hypotheken, mit denen sie gekauft wurden, nicht mehr bedienen. Ich glaube nicht, dass diese Tatsache in den Marktbewertungen vollständig eingepreist ist, das Gleiche gilt für problematische Schul-, Auto- und Kreditkartenkredite. Die Zukunft der Bankaktien sieht düster aus, und das ist nicht gut für den breiten Markt.Im folgenden Tageschart hat der Dow Jones erneut versucht, die 34.500er-Linie zu durchbrechen, und ist dabei gescheitert. Was ist hier eigentlich los? Menschen wie Sie und ich, Anleger, die ein paar Tausend bis ein paar Millionen Dollar verwalten, haben Handlungsspielraum; sie können verkaufen, was und wann immer sie wollen. Auch wenn uns die gebotenen Preise nicht gefallen, können wir doch einen erheblichen Prozentsatz unserer Positionen verkaufen, ohne den Markt zu beeinflussen.Aber es gibt auch diejenigen, die Hunderte von Milliarden Dollar verwalten und die es auf dem heutigen Markt nicht für möglich halten, einen wesentlichen Teil ihrer Bestände zu verkaufen, ohne den Markt zu zerstören. Um ehrlich zu sein, wären sie vielleicht bereit, genau das zu tun, aber sie wissen, dass sie einen sehr unangenehmen Anruf vom Finanzministerium oder noch schlimmer, vom Justizministerium erhalten würden. Diese Manager von Megafonds würden ihr Engagement auf dem Markt gerne stark reduzieren, indem sie Barmittel beschaffen, aber das können sie nicht, da es keine ausreichende Nachfrage für alles gibt, was sie zu verkaufen haben.Ich weiß es nicht, aber ich glaube, was wir seit November letzten Jahres gesehen haben, ist, dass diese großen Geldverwalter jedes Mal, wenn sich der Dow Jones der Marke von 34.500 Punkten nähert, versuchen, einen großen Teil ihrer Bestände auf jeden zu werfen, der dumm genug ist, das zu kaufen, was sie verkaufen. Sie stoppen ihre Verkäufe erst, wenn der Dow Jones unter 33.000 fällt.Wenn dem so ist, und ich glaube, dass es so ist, dann ist das eine sehr bearische Marktaktion. Derzeit haben die großen Geldmanager den Dow Jones nur bis zur 31.500er-Linie im letzten März gedrückt, bevor sie ihre Verkäufe einstellten. Sollte der Dow Jones (mein Stellvertreter für den breiten Markt) jedoch von alleine, ohne ihre Beteiligung, zu verkaufen beginnen, wird es nicht lange dauern, bis sie sich anschließen müssen, und wir könnten den Dow Jones verdammt schnell unter 30.000 schließen sehen.Das Folgende ist reine Spekulation meinerseits. Aber ich bin nicht dumm, und jeder, der Milliarden von Dollar verwaltet, ist es auch nicht. Sie sitzen in der Falle, unten auf dem Spielfeld, und kämpfen jeden Tag ums Überleben. Und wenn sie zu den Marktteilnehmern aufschauen, zu uns, die wir dem Markt nicht ausgesetzt sind, die auf sie herabschauen wie die Geier, die Spaß daran haben, Hotdogs zu essen und Bier zu trinken, während wir darauf warten, dass sie schwere Verluste erleiden, bevor wir kaufen, was sie so verzweifelt verkaufen wollen, dann muss das ein Problem für sie sein.Hier ist der Dow Jones mit seinen 52-Wochen-Hoch- und Tiefstkursen dargestellt. Die 52-Wochen-Hoch-Linie des Dow Jones befindet sich in einem Zustand des Verfalls, da sein letztes Allzeithoch vom 04. Januar 2022 immer weiter entfernt ist. Derzeit liegt das letzte 52-Wochen-Hoch des Dow Jones bei 34.589 Punkten, nur 89 Punkte über der Marke von 34.500 Punkten, die der Dow Jones in dieser Woche nicht überwinden konnte. So nah und doch so fern.Wird der Dow Jones seine 52-Wochen-Hoch-Linie nach oben drücken, indem er über 34.589 schließt, und wenn ja, wie hoch wird er seine 52-Wochen-Hoch-Linie nach oben drücken? Ich weiß es nicht. Eigentlich interessiert mich eher die 52-Wochen-Tiefstkurslinie des Dow Jones; wie lange muss ich noch warten, bis der Dow Jones wieder anfängt, sie nach unten zu drücken?Hier sind die BEV-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge. Die meisten lagen um einige BEV-Punkte unter dem Schlussstand der letzten Woche. Wenn Sie ein Bulle sind, läuft der Markt in die falsche Richtung. Für die Bären ist alles so, wie wir es seit November letzten Jahres erlebt haben. Alle, sowohl Bullen als auch Bären, müssen sich jetzt beeilen und auf das warten, was auf uns zukommt, was auch immer das sein mag.