Inflation bedeutet Enteignung ohne Gesetz und ohne Grenzen  Die nächste Inflationsbeschleunigung steht in den Startlöchern

Abb. 1: Pring Inflation Index (oben), inkl. Momentum (unten) von 06/1998 bis 06/2023

Quelle: www.stockcharts.com, bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Abb. 2: US-Dollar in Gold bewertet von 01/1966 bis 06/2023

Quelle: www.fxtop.com, bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Neben der direkten (Einkommenssteuer) und indirekten (Umsatzsteuer), stellt die "versteckte" Steuer (Inflation) die dritte und gefährlichste Form der Besteuerung dar. Da es für die "Inflationssteuer" keine Steuerberatung und auch kein Studium im Universitätsbetrieb gibt, ist es für das breite Publikum seit jeher (Beginn mit der Münzverschlechterung im alten Rom) fast unmöglich, nur ansatzweise diesen Mechanismus zu erkennen oder ihn sogar gänzlich zu verstehen. Die Gefährlichkeit dieser Besteuerungsform ergibt sich daraus, dass es hierfür keinen Gesetzesbeschluss braucht und auch keine Grenzen gibt.Betrachtet man in diesem Zusammenhang den Kern des kommunistischen Manifests, welcher in der Abschaffung jeglichen Privateigentums besteht ("You´ll own nothing"), so versteht man auch das Mindset von Wladimir Iljitsch Lenin, welcher zum Thema Inflation Folgendes schrieb (Quelle: "Die Goldverschwörung" von Ferdinand Lips, S. 348):"…Der beste Weg das kapitalistische System [Bürgertum] zu zerstören, war und ist die Währungen zu verschlechtern. Durch einen anhaltenden Prozess der Inflation [strukturelle Dauerinflation seit 1971] können Regierungen insgeheim und unbeobachtet einen wichtigen Teil des Wohlstands ihrer Bürger konfiszieren. Mittels dieser Methode konfiszieren sie nicht nur, sondern sie konfiszieren willkürlich; und während dieser Prozess viele ärmer macht, werden einige dabei reicher…“John Maynard Keynes (britischer Ökonom und Mathematiker) antwortete darauf wie folgt:"…Lenin hatte in der Tat Recht. Es gibt kein subtileres und sicheres Mittel, die existierende Basis der Gesellschaft umzudrehen als die Währung zu verderben. Der Prozess umkrallt all die versteckten Kräfte von wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten auf die Seite der Zerstörung, und macht es auf eine Art und Weise, dass nicht ein Mann unter einer Million [somit in Deutschland aktuell 83 Personen] fähig ist, dies zu diagnostizieren…"Da das Geldsystem ein Spiegelgeld der jeweiligen Gesellschaft darstellt, führt die Zerstörung des Geldes durch Inflation ausnahmslos zur Zerstörung der Gesellschaft. Den schleichenden Qualitäts- und Moralverlust in allen Lebensbereichen können aufmerksame Zeitgenossen bereits seit Jahrzehnten (spätestens seit Aufhebung der Golddeckung in 1971) beobachten. Da wir uns nun (seit Einführung des "Corona Helicopter Money") im "Finale" befinden, wird es jetzt letztendlich auch für das breite Publikum sichtbar werden!Betrachtet man den Pring Inflation Index in Abbildung 1 (Preissteigerung als Wirkung der Inflation), so erkennt man doch relativ deutlich, dass die Preisentwicklung in der aktuell zweiten Inflationswelle ähnlich konsolidiert wie in den Jahren 2004 und 2005, während der ersten. Das zyklische Momentum hat bereits wieder – wie zuletzt 2016 und 2019 – ein neues Kaufsignal generiert (siehe hierzu unteren Teil in Abbildung 1), welches auf eine Beschleunigung der Inflation für das zweite Halbjahr 2023 hindeuten lässt.Wenn man im historischen Kontext die US-Inflation (Kaufkraftverlust des US-Dollars) nicht anhand des – staatlich ermittelten – Konsumentenpreisindex (CPI), sondern anhand des – vom Markt ermittelten – Wertverlustes gegenüber Gold (reziproker Goldpreis in USD) betrachtet, so zeigt sich doch recht deutlich die Enteignung der in US-Dollar gehaltenen Papiervermögen ohne Gesetz und ohne Grenzen (siehe hierzu Abbildung 2). Die Inflationsbetrachtung im EURO (DM) zeigt genau das gleiche Bild (minus 98 Prozent Kaufkraftverlust seit Aufhebung der Golddeckung im Jahr 1971)!