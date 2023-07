Kitco-Umfrage: Gold über 1.900 Dollar unwahrscheinlich; Bullen werden bearisch

Der Goldmarkt bereitet sich darauf vor, die erste Hälfte 2023 innerhalb desselben Bereichs zu beenden, in dem er das Jahr begonnen hat. Die Stimmung am Markt deutet kurzfristig auf niedrigere Preise hin, während das Edelmetall mit herausfordernden Gegenwinden zu kämpfen hat. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 21 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils acht (38%) bullisch sowie bearisch eingestellt. Fünf (24%) blieben hingegen neutral.Außerdem gaben 845 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 314 (37%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 374 (44%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 157 (19%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de