Die Prostitution des Goldes

Der Goldmarkt hat sich zu einem sozialen Treffpunkt für eine seltsame Kombination von Teilnehmern entwickelt. Diese Teilnehmer reichen von Leichtgläubigen und Desillusionierten bis hin zu denen, die das nächste große Ding suchen. Die Atmosphäre, die den Tumult umgibt, ist geprägt von falschen Fundamentaldaten und fehlerhafter Logik. Die Fundamentalanalyse, oder das, was dafür gehalten wird, wird bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und pervertiert.Bei alledem dominieren die Händler und Spekulanten. Die lauteste Stimme von allen gehört jedoch den Vermarktern; denjenigen, die etwas zu verkaufen haben: "Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre finanzielle Seele retten können, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren!" Oder es klingt in etwa so: "Mein einzigartiges Timing-System wird Sie zum richtigen Zeitpunkt in Gold ein- und aussteigen lassen." Die Produktverkäufer preisen ihre Preise als die niedrigsten und besten an, und mit minutengenauen Aktualisierungen und ständigem Live-Streaming kann jeder alles wissen, was er wissen muss, und noch mehr. Unterschreiben Sie einfach hier. Wie ist es dazu gekommen?In der Anfangsphase des zehnjährigen Anstiegs des Goldpreises ab 2001 begannen einige technische Analysten, über ihre eigenen Systeme für den Handel mit kurzfristigen Goldpreisschwankungen zu sprechen und diese zu vermarkten. In der Theorie klang das vernünftig, aber in der Praxis war es schwierig, da man sich auf Goldaktien oder Warentermingeschäfte verlassen musste. Dann kam der GLD, ein goldbezogener börsengehandelter Fonds (ETF), der die täglichen Goldpreisschwankungen nachahmt. Der GLD ist die Antwort der Wall Street auf die Forderung von Anlegern und Maklern nach Einbeziehung von Gold in die Portfolioallokation. Die Wall Street mag Gold nicht.Finanzberater sind im Bereich der Geldverwaltung tätig. Um die Nachfrage nach goldbezogenen Anlageinstrumenten zu befriedigen, hat sie uns eine Fülle von Aktien, Investmentfonds, börsengehandelten Fonds und anderen Papierersatzprodukten und -produkten angeboten, die angeblich das Echte darstellen. Ihr Makler oder Finanzplaner kann diese Arten von Anlagen problemlos in Ihr Vermögensallokationsmodell einbeziehen, ohne dass Sie sich allzu viele Gedanken machen müssen. Es läuft auf das Marketing hinaus. Es geht nur um das verwaltete Geld.Ihr Makler oder Finanzplaner wird Ihnen nicht sagen, dass Sie mit 10% bis 20% Ihres Vermögens Goldmünzen kaufen und diese in Empfang nehmen sollen. Aber er oder sie wird Ihnen vielleicht raten, einen Teil Ihres Geldes in einen goldbezogenen Investmentfonds oder ETF zu investieren. Das Aufkommen von Gold-ETFs (Papiergold) hat Gold als Anlage legitimiert; zu Unrecht, aber es war dennoch ein Segen für die Wall Street.Gold einfach als Investition zu bezeichnen, ändert jedoch nichts an seinem Wesen. Gold war nie eine Investition im traditionellen, faktischen Sinne, ist es jetzt nicht und wird es auch nie sein. Das liegt daran, dass Gold keinen zusätzlichen Wert bietet. Es gibt nichts Grundlegendes an Gold, auf das man die Erwartung stützen könnte, dass sein Wert im Laufe der Zeit steigt. Der einzige Grund, warum der Goldpreis im Laufe der Zeit steigt, ist der Kaufkraftverlust des US-Dollar.Der Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld. Gold ist echtes Geld, weil es die drei Eigenschaften von Geld erfüllt: 1) ein Tauschmittel; 2) ein Wertmaßstab; und 3) ein Wertaufbewahrungsmittel. Gold ist auch ursprüngliches Geld. Der US-Dollar und alle Fiatwährungen sind ein Ersatz für echtes Geld, d.h. Gold. Gold ist der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Bemühungen, den Goldpreis in anderen Währungen festzulegen, haben keine Auswirkungen auf den Wert des Goldes. Wenn Gold beispielsweise plötzlich in chinesischen Yuan bepreist würde, würden etwaige Preisänderungen danach immer noch nichts über Gold aussagen - nur über Änderungen des Wertes/der Kaufkraft des Yuan. (siehe " Gold And $USD/CNY ")1. Gold ist echtes Geld; nichts anderes ist das.2. Gold ist ursprüngliches Geld; alle Fiatwährungen sind Ersatz für Gold.3. Der einzigartige Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld.4. Gold ist keine Investition; sein höherer Preis im Laufe der Zeit spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider - nichts anderes.(siehe auch: " Gold Gains In Price Only – Not in Value ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 1. Juli 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.