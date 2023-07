Vergessen Sie CBDCs, Ihre Privatsphäre ist schon weg; USA auf dem Weg zu einer Überwachung nach chinesischem Vorbild

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Clem Chambers über die Pläne der Notenbanken für Digitalwährungen.Der CEO des Blockchain-Forschungsunternehmens Online Blockchain erklärt in dem Gespräch, dass die US-Notenbank den Übergang zu digitalen Währungen nicht überstürzen dürfe, um sicherzustellen, dass FedNow – die kommende Instant-Money-Plattform der US-Notenbank – nicht die gleichen Probleme wie traditionelle Zahlungsdienste hat. "Die Umstellung auf digitale Währungen muss wirklich langsam und kontrolliert erfolgen und darf nicht die gleichen Probleme wie bei Computersoftware haben", so Chambers.Er verweist auf die FedNow-Einführung als Paradebeispiel für das ständige Streben der Regierung nach Kontrolle über das Finanzsystem "Es gibt keine Privatsphäre mehr. Wenn Sie glauben, Sie hätten eine Privatsphäre, irren Sie sich. Es ist sicherlich keine Verbesserung der Privatsphäre, aber Sie werden nicht viel verlieren. Man verliert nur einen winzigen Teil von dem, was man noch hat".Chambers schließt mit einer Warnung an die Anleger, sich vor den digitalen Währungen der Zentralbanken in Acht zu nehmen, da die Fed weiterhin die Kontrolle über die Wirtschaft ausübe: "Der wahre Antrieb hinter [CBDCs] ist die Besteuerung. Die Regierungen zentralisieren die Macht und nehmen dem Einzelnen immer mehr Macht weg. Dafür brauchen sie Geld. Und um dieses Geld zu bekommen, müssen sie dich schröpfen."© Redaktion GoldSeiten.de