The Silver Institute: Silver News Juni-Ausgabe

Die Branchenorganisation The Silver Institute hat kürzlich eine neue Ausgabe ihrer "Silver News" veröffentlicht. In dem Bericht stellt das Institut die jüngsten Entwicklungen und Neuigkeiten rund um das weiße Edelmetall vor.Der erste Artikel der Juni-Ausgabe befasst sich mit der Frage, ob Silber in Verbindung mit anderen Mineralien Lithium in Batterien ersetzen könnte. "Obwohl Lithiumbatterien derzeit für viele Anwendungen – einschließlich Elektroautos – die erste Wahl sind, da sie sich leicht aufladen lassen und eine längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien haben, leiden sie unter mehreren Nachteilen, darunter Verbrennungs- und Explosionsvorfälle," heißt es in dem Artikel.Silber könnte laut Forschern der Duke University in Durham, North Carolina, Abhilfe schaffen. Sie haben Versuche unternommen, um Lithium durch Argyrodit zu ersetzen, ein Mineral, das neben anderen Elementen auch Silber enthält. Die Gruppe nutzt maschinelles Lernen, einen Zweig der künstlichen Intelligenz (KI), um schnell andere, neue Verbindungen zu simulieren, um die beste Mischung von Chemikalien zu finden.Laut Olivier Delaire, außerordentlicher Professor für Maschinenbau und Materialwissenschaften der Duke, bietet ein Material aus Silber, Selen und Zinn, eine Art Argyrodit, eine stabile Struktur, in der sich Silberatome bewegen, was wiederum helfe, elektrischen Strom zu erzeugen.• Silber spielt wichtige Rolle in drahtlosem "intelligenten Verband"• Silber macht Trennmembranen für Wasserverschmutzung länger haltbar und bietet größere Effizienz• Silber hilft bei der Umwandlung von Abwärme in grünen Strom• Silber in spinnenartigen Netzen gesponnen• Silber-Glas-Gemisch beschleunigt Wundversorgung• "Künstliches Blatt" produziert "Drop-in"-Kraftstoffe© Redaktion GoldSeiten.de