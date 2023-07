Larry Lepard: Totales Fiat-Versagen bis 2030?

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Larry Lepard über die Geldpolitik der US-Notenbank und die Finanzsituation in den USA.Nach Ansicht des Investmentmanagers und geschäftsführenden Gesellschafters der EMA befindet sich die Federal Reserve in der Klemme, nachdem sie eine chaotische und unhaltbare Situation geschaffen habe. Die rasche Anhebung der Zinssätze durch die Zentralbank belaste das Geldsystem in einer Weise, die noch immer nicht vollständig spürbar sei.Die Bankenkrise in den USA zu Beginn dieses Jahres sei ein Beispiel dafür, wie sich der Stress bemerkbar gemacht hat, aber Lepard sieht noch viele weitere Probleme auf uns zukommen. Seiner Ansicht nach könnte der Anleihemarkt angesichts der enormen Verschuldung der USA der nächste Problembereich sein. "Wir haben uns wirklich in ein Riesenchaos hineingeritten, und die US-Notenbank sitzt ziemlich in der Patsche", erklärte er. "Ich denke, das hat zur Folge, dass man solide Geldanlagen halten muss, auch wenn diese bis vor kurzem aufgrund der Straffungsmaßnahmen der Fed nicht besonders gut aussahen."Der Experte zählt Gold, Silber und Bitcoin zu den soliden Geldanlagen, er geht davon aus, dass die Preise für alle drei Anlagen in den kommenden Jahren erheblich steigen werden. Seiner Ansicht nach können und sollten sie in den Portfolios der Anleger koexistieren. Er stellt fest, dass sich die Gold- und Silberpreise gut gehalten haben, und erklärt, was nötig wäre, damit sie weiter steigen: "Ich bin der festen Überzeugung, dass der Goldpreis die Marke von 2.100 US-Dollar (pro Unze) überschreiten und auf 3.000 US-Dollar ansteigen wird, wenn die erste Andeutung der nächsten Lockerung auftritt, und ich denke, das ist nicht mehr weit entfernt", so Lepard. "Und dann ist Silber natürlich Gold auf Steroiden, wie wir alle wissen – ich denke, Silber wird leicht über 30 US-Dollar (pro Unze) gehen und dann auf dem Weg zu 50 US-Dollar und dann über 50 US-Dollar."Er räumt ein, dass Bitcoin mit einer höheren Volatilität verbunden sei. Angesichts des Potenzials für asymmetrische Gewinne in Anbetracht der Probleme, die er kommen sieht, betrachtet er Bitcoin jedoch als einen wichtigen Vermögenswert für die Zukunft: "Die einzige falsche Allokation in Bitcoin ist Null."Insgesamt geht er davon aus, dass sich in den USA in nicht allzu ferner Zukunft ein wirtschaftlicher Schuldenstrudel entfalten wird. "Wann wird das passieren? Das fragen mich viele Leute", sagte er. "Ich weiß es nicht – ich denke, dass wir bereits 2030, also in sieben Jahren, einen kompletten Staatsbankrott haben könnten. Aber es könnte auch schon früher passieren."© Redaktion GoldSeiten.de