Nichts kann Währungs- und Kriegskrise aufhalten  David Morgan

Greg Hunter von USAWatchdog sprach kürzlich mit David Morgan über die Finanz- und Wirtschaftslage in den USA und weltweit.Der Wirtschaftsanalyst und Finanzautor sieht eine Währungskrise und eine Kriegskrise kommen: "Ja, wir haben sowohl eine Währungskrise als auch eine Kriegskrise. Lassen Sie uns mit der Währungskrise beginnen. Mein Lieblingsspruch für das, was vor sich geht, ist 'All fiat currency fails'. In der gesamten aufgezeichneten Geschichte gab es noch nie einen Zeitpunkt, an dem eine ungedeckte Währung nicht grundsätzlich und effektiv auf Null sank. Wenn man sagt, dass "alle Fiat-Währungen scheitern", gibt es eine Untergruppe, die sagt: "Ja, aber nicht der US-Dollar". [...] Ich weiß nicht, wie viele Leute aus der ganzen Welt meiner Aussage widersprochen haben. [...] Wenn ich sage, dass sie scheitern, meine ich nicht, dass sie auf den absoluten Nullpunkt sinken. Es bedeutet, dass eine Währung scheitert und ein neues System eingeführt wird. [...] Die Geschichte ist auf meiner Seite.[...]Die Vorstufe dazu ist das, was stattfindet. Die Substitution. Was ist Substitution? Kryptowährung und Gold und Silber natürlich[...] und Dinge wie Menschen, die sich vom Raster lösen. All dies sind Indikatoren dafür, wie man das Ende des US-Dollars oder das Ende der Währungskrise abmildern kann. Wir haben das überall. [...] Früher oder später wird es einen Run auf die Ausgänge geben. Wo sind die Ausgänge? Kryptowährungen, Gold und Silber, Tauschbörsen oder die BRICS-Währung."Morgan glaubt, dass es beim Run auf eine Alternative zum US-Dollar zu Versorgungsunterbrechungen kommen wird. Eventuell werde es schwierig zu bekommen, was man brauche, egal wie viel Geld man habe. Daher solle man sich auf jede erdenkliche Weise vorbereiten. "Der Great Reset ist das, was die Banker wollen, aber der Great Reject [...] wird von vielen kommen, die diesen Weg nicht gehen wollen," erklärt er. "Das ist es, was am interessantesten sein wird, denn jeder, der wach ist, und es gibt immer mehr Menschen, die aufwachen, werden verstehen, dass man nicht von einem Fiat-Währungssystem, das auf Lügen basiert, in ein anderes System wechseln kann, das nur digital ist."In Bezug auf die Kriegssituation spricht Morgan davon, dass "die dunklen Mächte, die die Welt regieren", den Krieg wollen und nutzen. "Er verdeckt all die Dinge, die falsch sind, und er entlastet sie auch. Es war der Krieg. Der Krieg war es. Alle Kriege sind Kriege der Banker, und sie sind auf beiden Seiten. Sie verdienen Geld ohne Rücksicht auf Verluste. [...] Es geht vor allem um den Profit, aber auch darum, ihre Verantwortung abzuschwächen. Sie können die meisten Leute dazu bringen, zu denken, dass der Krieg all diese Armut verursacht hat, und natürlich wird der Krieg das tun. [...] Sie haben keinen echten Konflikt mit der Ukraine und Russland. Sie brauchen nur einen Ausweg, und das ist der profitabelste Ausweg. Sie werden all diese Schulden nicht bezahlen, und das ist der Weg, wie sie es tun werden."© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.