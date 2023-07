Sonnenverdunkelung, E-Auto-Luftnummer, Pizza & Zensur

In den USA erscheint kaum eine Idee zu verrückt, daß man sie nicht doch vorschlagen würde. In New York sollen die Emissionen von Pizzaöfen um 75% gesenkt werden.Die Daily Mail berichtet, daß E-Autos bei der Produktion wesentlich mehr "Emissionen" verursachen als Verbrenner und auch später ist es mehr als zweifelhaft, daß man Verbrenner übertrifft. Ganz zu schweigen von der Akku-Problematik.Das Weiße Haus veröffentlicht ein Research-Dokument zum Thema Geoengeneering, d.h. Abschwächung des Sonnenlichts durch Aerosolinjektion und Wolkenaufhellung. Bisher soll das nur ein Research-Dokument sein.In Österreicht sollen Arbeitnehmer zur ID Austria gedrängt werden, Frankreich will unliebsame Webseiten mittels Browsersperren blockieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)