Gold- und Silberboden

Nach einem Wochen-, Monats- und Quartalsabschluss am selben Tag gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme der technischen Daten von Gold und Silber vorzunehmen. Edelmetalle korrigieren seit fast zwei Monaten und hatten zu kämpfen, da das Kapital aus Anleihen in Aktien abfloss. Das bedeutet eine straffere Fed und keinen Rückgang der Realzinsen. Aber wie viel strenger kann die Fed angesichts der wirtschaftlichen und finanziellen Risiken sein? Wie kann sie außerdem bald aufhören, die Zinsen zu erhöhen, wenn die Inflationsrate (ohne Rohstoffpreise) nicht wesentlich gesunken ist? Die jüngste Preisentwicklung bei Gold und Silber deutet darauf hin, dass die oben erwähnte Korrektur beendet ist.Der Goldpreis bildete am Mittwoch und Donnerstag zwei aufeinanderfolgende Aufwärtshämmer aus und testete die 1.900-Dollar-Marke, bevor er die Woche bei 1.930 Dollar schloss. Die Bären hatten die Chance, Gold zum Monats- und Quartalsende unter die 1.900-Dollar-Marke zu drücken, scheiterten jedoch. Gold erholte sich auch vom 150-tägigen gleitenden Durchschnitt, einem Bereich, der nach meiner Untersuchung der Goldpreisentwicklung in der Anfangsphase neuer Bullenmärkte eine häufige Unterstützung darstellt. Darüber hinaus bildete Silber eine positive Divergenz, da es seinen Tiefpunkt vor Gold erreichte und sich über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt hält. Silber sieht sich einem anfänglichen Widerstand um 24,50 Dollar gegenüber.Der kurzfristige Trend bei Gold hat nach oben gedreht, aber Gold wird bei 1.985 Dollar bis 2.000 Dollar auf erheblichen Widerstand stoßen. Die Wochen- (unten) und Monatscharts zeigen eine Verteilung um diesen Widerstand. Der Goldpreis muss sich besser als der Aktienmarkt entwickeln, um den Widerstand zu überwinden. Auch ein Test der sehr starken gleitenden Durchschnittsunterstützung im Bereich der mittleren 1.800 Dollar ist nicht auszuschließen.Silber stößt bei 24,50 Dollar auf anfänglichen Widerstand, aber auf dem Wochenchart sind 26 Dollar der nächste bedeutende Widerstand. Die Unterstützung liegt bei 22 Dollar.Die Widerstandsniveaus auf dem Monatschart sind recht eindeutig. Diese liegen bei 2.000 Dollar für Gold und 25 Dollar und 28 Dollar für Silber. Gold hat in jedem der letzten vier Monate die Marke von 2.000 Dollar getestet und ist daran gescheitert, darüber zu schließen. Silber hat in fünf Monaten (in den letzten 17) die Marke von 25 Dollar getestet und ist daran gescheitert, darüber zu schließen.Gold und Silber sowie die entsprechenden Minenindices (GDX, GDXJ, HUI usw.) haben Tiefststände gebildet. Die Metalle werden jedoch auf erheblichen Widerstand stoßen. Gold liegt bei 1.930 Dollar nur 50 Dollar bis 70 Dollar von einem bedeutenden wöchentlichen und monatlichen Widerstand entfernt. Silber hat begonnen, sich besser zu entwickeln als Gold und hat noch mehr Spielraum, bevor es den Wochenwiderstand bei 26 Dollar testet.Der anfängliche Widerstand bei Silber liegt bei 24,50 Dollar und bei Gold bei 1.980 Dollar bis 2.000 Dollar. Als nächstes wäre ein Test von 2.050 Dollar für Gold und 26 Dollar für Silber zu erwarten. Letzte Woche schrieben wir über die Bedeutung einer steiler werdenden Renditekurve für Gold. Obwohl der aktuelle Aufschwung erst wenige Tage alt ist, wird er bei einer inflationären Versteilerung der Kurve ziemlich bedeutend und nachhaltig werden. In diesem Szenario würden die langfristigen Anleiherenditen schneller steigen als die kurzfristigen Renditen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 4. Juli 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.